У Туреччині оголошено дату, коли туристів обкладуть податком

З початку наступного року всіх туристів у Туреччині оподаткують. З 1 січня 2023 року в країні вводиться податок на проживання, який стягуватиметься з усіх туристичних об’єктів — від 5* ультра все включено до кемпінгів та гостьових будинків. Як пояснюють турецькі ЗМІ, посилаючись на дані Міністерства казначейства та Управління фінансових доходів, податок на проживання стягуватиметься з таких об’єктів, як готелі, мотелі, дачні селища, пансіонати, апарт-готелі, термальні об’єкти, гостьові будинки, гірські будинки тощо. буд.

При цьому наголошується, що йдеться про відстрочений податок. Ввести «курортний збір» з кожної ночівлі планувалося ще у 2019 році, але його впровадження було відкладено через пандемію. І ось 1 січня 2023 року податок набуде чинності.

Як пояснюють чиновники, податок стягується лише з послуг із розміщення. При цьому заявлено, що «всі інші послуги, які пропонуються у засобі розміщення, які продаються разом із послугою ночівлі у засобах розміщення, оподатковуються на проживання». Йдеться про харчування, активний відпочинок, розважальні послуги, басейни і термальні зони. «Наприклад, навіть якщо послуга сніданку, включена у варіант проживання + сніданок у пансіонаті, вказана окремо у рахунку за проживання або рахунок виставлений за цю послугу, послуга, що пропонується на місці, оподатковуватиметься, оскільки вона продається. або продається разом із ночівлею», – заявляють чиновники.

Обкладення податком, проте, зможуть уникнути заходу, від конгресу до весілля — але тільки в тому випадку, якщо обслуговування проводиться без ночівлі, за останні все одно візьмуть податок. Також не «обиратимуть» денних відвідувачів готелю, які прийдуть скористатися, наприклад, СПА, басейном або аквапарком — ця послуга не оподатковуватиметься податком на проживання.