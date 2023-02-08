У Туреччині біженців почали розселяти у готелях: в Анталії під них виділено 51 000 місць

У готелях Анталії виділили 51 тис. місць для громадян, які постраждали від землетрусу в Туреччині, біженців уже почали розселяти готелями. Про це в турецьких ЗМІ заявив глава місцевого МЗС Мевлют Чавушоглу, який прозвітував про виконану роботу і, зокрема, про зустріч із представниками туристичного сектора в Анталії.

Готелі та гостьові будинки державних установ, які закриті у зв’язку із зимовим сезоном, будуть виділені для громадян, які постраждали від землетрусу. Ми як міністерство робимо все можливе», – заявив глава МЗС.

Звітувавши про пропозицію допомоги — а її запропонували команди з 76 країн і багато хто вже приступив до дії, приїхали команди з 36 країн, у тому числі й з України, Чавушоглу пояснив з приводу готелів. «Ми розпочали дослідження, щоб надати людям можливості тимчасового розміщення у різних містах. Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой координував роботу на місцях, і ми працювали над розміщенням у готелях у районі Анталії та Мугли», – заявив міністр.

Він також прозвітував, що роботу в Анталії розпочато з ранку вівторка, охоплено Анталію, Аланію та інші курорти. В результаті для евакуйованих та тих, хто залишився без даху над головою, виділено 51 тис. місць. В основному йдеться про готелі, тимчасово закриті на зимовий сезон, які відкриють в авральному порядку, через день-два, також задіяна і частина відкритих готелів.

Біженців доставляють до курортної Туреччини автобусами та літаками. При цьому глава МЗС пообіцяв подумати, що можна буде зробити, якщо потреба в житлі залишиться «в середньостроковій та довгостроковій перспективі», тобто до старту сезону.

Нагадаємо, рано вранці у понеділок стихійне лихо обрушилося на Туреччину: страшний землетрус, сильний за останні 20 років. Магнітуда землетрусу склала 7.4 балів, що дуже багато, а «луна» підземних поштовхів відчули більш ніж у 10 країнах. При цьому за даними турецького Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) землетрус магнітудою 7.4 стався о 04:17 в районі Пазарджик Кахраманмараша. За ним майже одразу, о 04:26, стався ще один землетрус силою 6.4 бали, епіцентр якого знаходиться в районі Нурдаги Газіантепа біля турецько-сирійського кордону. Афтершок відчувалися по всій Туреччині, аж до курортних провінцій. Ситуацію посилювало те, що землетрус стався рано-вранці, коли всі ще спали, тому попередня кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати.

Далі ще один землетрус стався о 13:23 і сила землетрусу була зареєстрована як 7.8, епіцентр — Ельбістанський район провінції Кахраманмараш», – заявляють вони. Також повідомляється, що нові підземні поштовхи відчуваються в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії. А також у столиці Туреччини Анкарі та на головному її курорті – Анталії. Зазначимо, що кількість лише постраждалих внаслідок землетрусу наразі підходить до 35 тис. осіб; відповідно кількість тих, хто залишився без даху над головою – тих, кого передбачається розселяти в готелях – ще більше.