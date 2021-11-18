У Туреччині в 5-зірковому готелі отруїлися 73 туристи

73 туристи отруїлися під час відпочинку 5-зірковому готелі популярного турецького міста-курорту. Постраждалих госпіталізували. Про випадок масового отруєння повідомили ЗМІ Туреччини. Відразу згадується схоже масове отруєння в Єгипті – подробиці читайте у матеріалі «Туристи знову отруєні в Єгипті: є жертви, постраждали діти».

Інцидент стався у Болу – гірськолижному курорті, розташованому між Стамбулом та Анкарою. Місце отруєння – готель Koru. Уточнюється, що майже одразу після вечері 60 туристів-студентів відчули нездужання: вони скаржилися на біль у животі, діарею та блювання. Усіх постраждалих відвезли до лікарні, де медики поставили діагноз «харчове отруєння». Вранці кількість мандрівників, яким знадобилося стаціонарне лікування, зросла до 73. Чи є серед них українці, не уточнювалося.

Співробітники Управління сільського господарства провінції взяли зразки їжі та води у готелі. Про результати експертизи поки що не повідомлялося. Через добу деяких пацієнтів виписали з лікарні. Інші проходять лікування.

Місто Болу розташоване у північно-західній частині Туреччини в горах Керглу. Курорт знаходиться в центрі соснового лісу з чистим гірським повітрям і мальовничою місцевістю навколо, а сам ліс розташований на території Національного парку Керглу. Висота місцевості над рівнем моря становить приблизно 1,5 км. Найбільш близько від курорту знаходиться Чорне море. За п’ятдесят кілометрів від цього міста знаходиться гірськолижний центр Карталкайя.