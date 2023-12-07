Туристів попередили про страшну інфекцію у Таїланді: рекомендовано відмовитися від низки страв у ресторанах

У Таїланді лікарі попередили туристів про ризик зараження страшною інфекцією, відомою як менінгіт, або «свиняча чума», яка пов’язана із вживанням сирої свинини та крові. Медики закликали утриматися від замовлення страв із такими інгредієнтами у ресторанах, особливо перед новорічними святами.

У Таїланді зафіксовано випадки захворювання на «свинячу чуму», що почастішали. Наприклад, з початку січня до 25 листопада виявлено 548 випадків менінгіту, 26 з яких закінчилися летально. Особливу увагу тайського департаменту охорони здоров’я привернув місто Накхонратчасіму, де кількість зараження досягла 130, а кількість загиблих склала 6 осіб. Серед них не туристи, а різнороби, фермери та домогосподарки. Однак у мандрівників, які приїжджають до Таїланду, є потяг куштувати незвичайні страви місцевої кухні, тим більше, що в соцмережах зустрічається чимало повідомлень про те, що споживання сирого м’яса безпечне. Однак, як попередив доктор Тавічай Вісануютін, директор Управління з профілактики та контролю хвороб, у поєднанні з алкоголем, вживання м’яса, яке не пройшло термічної обробки, підвищує ризик поширення інфекції.

Що відомо про «свинячу чуму»

Бактерія, збудник захворювання, найчастіше зустрічається у сирій свинині та крові. Захворювання викликає стрептокок групи Suis. Ця бактерія мешкає у дихальних шляхах свиней та крові інфікованих свиней. Вона може передаватися через шкірні порізи, подряпини чи слизові оболонки. Зараження проявляється раптовою високою температурою, головним болем, ознобом, сплутаністю свідомості, болем у суглобах, ригідністю шиї, втратою слуху.

На тлі наближення зимових свят особливо важливо уникати дегустації сирої свинини та салату з додаванням крові, які часто зустрічаються у тайських новорічних меню. Основні правила приготування свинини, за словами лікаря, такі: