Туристи знову отруєні в Єгипті: є жертви, постраждали діти

Скандал з отруєнням російських туристів у Хургаді, можливо, матиме трагічне продовження – у четвер стало відомо про смерть одного російського туриста, який повернувся з Єгипту, а за життя трьох членів сім’ї, що залишилися, борються лікарі. Поки подробиці такі: трагедія сталася в підмосковному місті Домодєдово, де туристи живуть і куди повернулися відразу після прильоту з Єгипту: чоловік загинув, госпіталізовано його дружину та двох дітей.

«16 листопада 2021 року до екстрених служб надійшла інформація про те, що у приватному будинку, розташованому в одному з котеджних селищ Домодєдівського міського округу виявлено тіло чоловіка без ознак життя, а також у несвідомому стані його жінка та двоє дітей 5 років. Негайно на місце події виїхала слідчо-криміналістична група з числа найдосвідченіших співробітників ДСУ СК Росії по Московській області», – повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету по Московській області. Також повідомляється, що в лікарні один із дітей, прийшовши до тями, зміг розповісти, що сім’я напередодні повернулася з Єгипту.

Також повідомляється, що перші ознаки нездужання у вигляді блювання з’явилися у дитини ще в Єгипті. Далі вони виникли й інших членів сім’ї.

Як повідомляють служби правопорядку, наразі причини трагедії з’ясовуються та проводиться дослідча перевірка. У тому числі на місці події працюють слідчі та криміналісти, проводиться огляд, під час якого вилучаються продукти харчування та напої. Також планується призначення низки експертиз. Як буде задіяна єгипетська сторона і де відпочивали туристи – наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що тим часом у Єгипті проходять рейди готелями після скандального листопадового відправлення туристів у Хургаді, і три з них уже на межі закриття. Остання трагедія теж, швидше за все, не залишиться безкарною. А ось чи буде вона розкрита – питання.

Нагадаємо, що причину такої трагедії трирічної давності так і не розкрили. Йдеться про смерть смерть подружньої пари в серпні 2018 року, через що британський туроператор Thomas Cook навіть був змушений евакуювати понад 300 своїх туристів із п’ятизіркового готелю Steigenberger Aqua Magic у Хургаді. 21 серпня у своєму номері померли Сьюзан Купер (63 роки), та її чоловік, 69-річний Джона Купер. Дочка Келлі Ормерод, яка була з ними у поїздці, захворіла, але вижила. Туристка досі намагається з’ясувати, що спричинило смерть батьків – але справа так і не розкрита.