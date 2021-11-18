В Турции в 5-звездной гостинице отравились 73 туриста

73 туриста отравились во время отдыха 5-звездной гостинице популярного турецкого города-курорта. Пострадавшие госпитализированы. О случае массового отравления сообщили в СМИ Турции. Сразу упоминается подобное массовое отравление в Египте – подробности читайте в материале «Туристы снова отравлены в Египте: есть жертвы, пострадали дети».

Инцидент произошел в Болу – горнолыжном курорте, расположенном между Стамбулом и Анкарой. Место отравления – отель Koru. Уточняется, что почти сразу после ужина 60 туристов-студентов почувствовали недомогание: они жаловались на боль в животе, диарею и рвоту. Всех пострадавших отвезли в больницу, где медики поставили диагноз «пищевое отравление». Утром количество путешественников, которым понадобилось стационарное лечение, возросло до 73. Есть ли среди них украинцы, не уточнялось.

Сотрудники управления сельского хозяйства провинции взяли образцы пищи и воды в отеле. О результатах экспертизы пока не сообщалось. Через сутки некоторых пациентов выписали из больницы. Остальные проходят лечение.

Город Болу расположен в северо-западной части Турции в горах Керглу. Курорт находится в центре соснового леса с чистым горным воздухом и живописной местностью, а сам лес расположен на территории Национального парка Керглу. Высота местности над уровнем моря составляет примерно 1,5 км. Наиболее близко от курорта находится Черное море. В пятидесяти километрах от этого города находится горнолыжный центр Карталкайя.