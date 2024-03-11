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Туризм

У Танзанії через отруєння м’ясом черепахи померло дев’ятеро туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Танзанії через отруєння м'ясом черепахи померло дев'ятеро туристів
Photo by Hiroko Yoshii on Unsplash

Як повідомляє Associated Press, у Танзанії в результаті отруєння м’ясом морських черепах померло дев’ятеро людей, серед них вісім дітей. Ще 78 людей було госпіталізовано.

Трагедія сталася на острові Пемба поряд із Занзібаром. Уточнюється, що м’ясо морської черепахи вважається у жителів Занзібару делікатесом, проте часто його вживання призводить до смерті від хелонітоксизму.

За даними місцевих медиків, лабораторні аналізи підтвердили, що саме м’ясо морської черепахи спричинило смерті. Влада Занзібара направила на острів групу з ліквідації наслідків стихійних лих.

Жителів та туристів закликають уникати вживання м’яса черепаха в їжу.

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