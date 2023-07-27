Туристів попередили про масове завезення з Туреччини сальмонельозу з готелів на All Inclusive

Більш ніж 250 випадків захворювання на сальмонельоз, привезені з готелів, які пропонують відпочинок за системою «все включено», у туристів виявила влада Великобританії починаючи з січня 2023 року. У зв’язку з масовим завезенням Британське агентство з безпеки здоров’я (UKHSA) попередило відпочиваючих про ризик зараження та опублікувало рекомендації. Про це повідомили турецькі туристичні ЗМІ.

Прес-секретар відомства опублікував заяву, в якій попереджав про багаторазові епізоди інфекції, які туристи завозили в країну з турецьких готелів All Inclusive. Уточнювалося, що більшість пацієнтів, які зіткнулися із шлунково-кишковими розладами після повернення з Туреччини, відвідували район Анталії. Вчені, які вивчали дані та проводили секвенування геному у зразках, підтвердили зв’язок між різними випадками захворювання. За даними агентства, за період із середини січня по 19 липня було виявлено 241 випадок сальмонельозу. Вік більшості хворих становив 29 років, при цьому 56% хворих – чоловіки.

UKHSA підкреслило, що підтримує контакти з владою Туреччини, і попередило туристів, які вирушають на відпочинок у турецькі готелі, про необхідність бути обережними при вживанні продуктів і напоїв, особливо в готелях із системою «все включено».

Агентство також представило низку таких рекомендацій, щоб знизити ризик зараження сальмонельозом:

Перед їжею, після відвідування туалету та перед приготуванням їжі обов’язково мити руки. Бути обережними при вживанні готових страв. Їсти лише ті фрукти, які туристи очистили від шкірки самостійно. Бути особливо уважними при вживанні пастеризованого молока та молочних продуктів.

Додамо, що попередження та поради мають особливу важливість і для українських туристів, які часто обирають Туреччину як напрям для відпочинку.