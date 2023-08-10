Туристам, які вирушають до Туреччини, випустили попередження про небезпечні інфекції

Після тривожної хвилі захворювань серед туристів, які відпочили в Туреччині, влада Великобританії випустила офіційне попередження для тих, хто має намір їхати у відпустку на турецькі курорти. Ця новина набуває особливої актуальності і для українців.

Як процитували турецькі ЗМІ застереження Британського МОЗ для туристів, йдеться про зараження кишковою бактерією колібацилу (Escherichia coli), сальмонелою (Salmonella) та іншими патогенами. Так, у тексті-зверненні підкреслювалася зростаюча кількість хворих на сальмонелу: з початку поточного року виявлено принаймні 241 випадок.

Загальні симптоми інфекцій, викликані штамами перерахованих бактерій:

Діарея, іноді з кров’ю Блювота Болю в животі Загальне нездужання Анемія Пошкодження нирок Підвищена температура тіла

Британська влада звернулася з рекомендаціями до мандрівників, які збираються у відпустку до готелів Туреччини. Офіційний текст звернення містив «рекомендації» щодо того, як заручитися безпекою під час відпочинку. Наприклад, відзначалися загальновизнані поради щодо необхідності використання сонцезахисного крему, регулярного пиття води та споживання бананів. Список здорової їжі також очолили такі «безпечні продукти», як сир, йогурт та молоко.

Крім того, влада також акцентувала увагу туристів на наступних моментах:

Віддавати перевагу стравам, які готуються на очах у відпочиваючих. Ця рекомендація передбачає, що при виборі їжі слід віддавати перевагу стравам, які готуються безпосередньо перед гостями. Це може зменшити ризик передачі інфекцій через їжу, оскільки туристи бачать процес приготування їжі і можуть переконатися в його гігієнічності. Вживати очищені фрукти, т.к. це знижує ймовірність передачі бактерій чи інфекцій, які можуть бути на поверхні шкірки. Зважати на те, що «зміна клімату може спровокувати появу дуже серйозних інфекцій, що викликаються комарами». Такі тропічні інфекції, як малярія, денге або вірус Зіка можуть стати більш поширеними в Туреччині через підвищення середньої температури в країні. Рекомендується вживати заходів для захисту від комарів, таких як використання репелентів, носити захисний одяг та віддавати перевагу приміщенням з москітними сітками.

Значимість попередження підкреслювалася масовими позовами відпочиваючих. Понад двісті британських туристів, які відвідали Анталію в останні місяці, мають намір подати до суду. Всі вони стверджують, що захворіли, харчуючись зі «шведського столу» в розкішних 5-зіркових готелях, але при цьому туристи не згадували, чи дотримувалися вони практики гігієни — миття рук перед вживанням їжі, правильного зберігання продуктів, прихоплених із собою в номер з готельного ресторану.