У Туреччині реставрують колони стародавнього храму Аполлона

В районі Дідім провінції Айдин на заході Туреччини почалися реставраційні та ремонтні роботи по зміцненню 3 колон Храму Аполлона висотою 20 метрів.

Археологічні і реставраційні роботи на територію храму були припинені через пандемію коронавірусної інфекції нового типу (COVID-19) і поновилися через рік.

Храм Аполлона був виявлений в кварталі Хісар і вважається одним з найбільш добре збережених храмів античного періоду.

Археологічними роботами на території храму вже 12 років керує викладач Галле-Віттенбергського Німеччини професор Хельга Бумка.

Професор повідомила журналістам, що в цьому році календар робіт розрахований на два місяці.

Бумка зазначила, що в минулому році археологічні та реставраційні роботи проводилися на різних ділянках храму, але колонам не було приділено увагу.

«На недавніх знімках з дронів були виявлені невеликі тріщини на вершинах колон. Ніхто не підіймався на колони і не оглядав їх протягом 2 300 років. Зараз ми відновимо ці колони. Хотілося б, щоб вони простояли ще 2 300 років», – висловила надію археолог.

У той же час глава Управління культури і туризму провінції Айдин Умут Тунджер сказав, що щорічно руїни храму відвідують близько 100 тис. туристів.

За його словами, Храм Аполлона входить в число важливих туристичних напрямків у Туреччині.

Туристи зможуть продовжувати відвідувати руїни храму і під час реставраційних робіт, сказав Тунджер.

Роботи з реставрації трьох колон займуть близько двох місяців, додав він.