ГоловнаТУРЕЧЧИНАУ Туреччині реставрують колони стародавнього храму Аполлона
ТУРЕЧЧИНА

У Туреччині реставрують колони стародавнього храму Аполлона

На зміцнення 20-метрових колон віком 2 300 років буде потрібно близько двох місяців

Євгеній Подольський

В районі Дідім провінції Айдин на заході Туреччини почалися реставраційні та ремонтні роботи по зміцненню 3 колон Храму Аполлона висотою 20 метрів.

Археологічні і реставраційні роботи на територію храму були припинені через пандемію коронавірусної інфекції нового типу (COVID-19) і поновилися через рік.

Храм Аполлона був виявлений в кварталі Хісар і вважається одним з найбільш добре збережених храмів античного періоду.

У Туреччині реставрують колони стародавнього храму Аполлона
Розпочато реставраційні та ремонтні роботи для зміцнення 3 колон довжиною 20 метрів у храмі Аполлона в районі Дідім в Айдині

Археологічними роботами на території храму вже 12 років керує викладач Галле-Віттенбергського Німеччини професор Хельга Бумка.

Професор повідомила журналістам, що в цьому році календар робіт розрахований на два місяці.

Бумка зазначила, що в минулому році археологічні та реставраційні роботи проводилися на різних ділянках храму, але колонам не було приділено увагу.

«На недавніх знімках з дронів були виявлені невеликі тріщини на вершинах колон. Ніхто не підіймався на колони і не оглядав їх протягом 2 300 років. Зараз ми відновимо ці колони. Хотілося б, щоб вони простояли ще 2 300 років», – висловила надію археолог.

У Туреччині реставрують колони стародавнього храму Аполлона
Розпочато реставраційні та ремонтні роботи для зміцнення 3 колон довжиною 20 метрів у храмі Аполлона в районі Дідім в Айдині.

У той же час глава Управління культури і туризму провінції Айдин Умут Тунджер сказав, що щорічно руїни храму відвідують близько 100 тис. туристів.

За його словами, Храм Аполлона входить в число важливих туристичних напрямків у Туреччині.

Туристи зможуть продовжувати відвідувати руїни храму і під час реставраційних робіт, сказав Тунджер.

Роботи з реставрації трьох колон займуть близько двох місяців, додав він.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинапожежаПравила в'їздуземлетрусАзія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International