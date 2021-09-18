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ФРАНЦІЯ

В Парижі почалася реставрація собору Нотр-Дама

Гліб Парфененко
Починається реставрація собору Нотр-Дама

Після руйнівної пожежі, що знищила горище собору Нотр-Дам в Парижі, роботи по зміцненню знакового храму були завершені, і нарешті почнуться реставраційні роботи.

Незабаром після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, що датується 12 століттям, буде відновлений, а пізніше пообіцяв, що він знову відкриється для паломників до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Останній етап зусиль щодо захисту його структури включають посилення пошкоджених вогнем арок гігантськими дерев’яними каркасами в формі арки, повідомило державне агентство, яке відповідає за роботи, додавши, що він наближається до запланованої Макрона датою повторного відкриття храму.

Собор буде відновлено в колишньому вигляді, включаючи 96-метровий шпиль.

Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендеру з вибору підрядників. До цього операція з очищення внутрішніх стін і підлоги будівлі почнеться в цьому місяці, говориться в заяві агентства.

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