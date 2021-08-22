Єгипет відкриває нову пам’ятку для туристів з усього світу

Єгипет планує до кінця року знову відкрити проспект Сфінксів (або Рамс-роуд) протяжністю 2700 метрів, який з’єднує храми Карнак і Луксор на сході Луксора, повідомив міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані.

Порівнюючи його з квітневим «Золотим парадом фараона», Ель-Анані сказав, що відкриття проспекту буде величезним, як якщо б це був ще один парад.

Міністерство туризму зустрілося з декількома компаніями для організації заходу, дві пропозиції вже надійшли.

Карнакський храм був найважливішим місцем поклоніння в Фівах (нині Луксор). Це храм, в якому був освячений великий Господь Амон, Владика Фів, тому храм досяг великого багатства, а його священики стали значною політичною силою.

Фіви були містом, якому після Першого проміжного періоду належали царі, які об’єднали Єгипет, і, таким чином, вони стали одним з найважливіших міст Єгипту, і в цьому положенні він залишиться протягом більшої частини давньоєгипетської історії. У світлі найстаріших свідоцтв існування храму, починаючи з правління царя Інтефа II (2112-2063 рр. До н.е.), тобто до початку Середнього царства (2055-1650 рр. До н.е.), до греко-римського періоду (332 р до н.е.) – 395 м н.е.).

Цей храм був спроектований відповідно до королівських покровительствених величезних будівельних проектів. Він часто розширювався під час правління кожного царя сучасної держави (1550 – 1069 до н.е.).

Храм розташований на сході материкової частини Луксора, і, як і у більшості давньоєгипетських храмів, вісь храму була схід-захід. Стародавні єгипетські храми були моделлю всесвіту, тому дизайн храму відображає шлях Владики Сонця по небу. Храм унікальний тим, що має вісь північ-південь, відокремлену від інших храмів.

З іншого боку є ще один храм під назвою Луксорський храм. У минулому він був відомий як «Амон в Опет I». Амон на горизонті. Два храми з’єднувала дорога, прикрашена статуями Сфінксів.

Ця дорога використовувалася під час одного з найважливіших свят давньоєгипетського календаря – свята Опета. Рамс-роуд – це дорога, яка з’єднує Луксорський храм з Карнакськім храмом.

Статуї були побудовані у вигляді сфінкса з головою барана, а барани тут символізують бога Амона, можливо, щоб захистити храм і виділити його вісь. Стародавні єгиптяни називали цю дорогу «Ват Натр», що означає шлях Бога. Що стосується дороги баранів в храмах Карнака, вона була відома як «Та-Мітт-Рахат».

Майстерність древніх єгиптян у використанні каменю, яке проявляється всюди в храмі, згідно веб-сайту Міністерства туризму і старожитностей, єгиптяни досягли успіху в гравіруванні написів, що покривають його стіни, і статуях, які його прикрашають. Висота цих величезних колон становить 15 метрів, за винятком дванадцяти середніх колон, висота яких становить 21 метр.

Аменхотеп III почав будівництво цього залу «1390-1352 р. до н.е.” вісімнадцятої династії, а його прикраса сягає корінням часів правління короля Мережі I в 1294-1279 р. до н.е. і Рамзеса II «1279-1213 рр. до н.е.” дев’ятнадцятої династії.

Чудовий 30-метровий обеліск Хатшепсут був побудований поруч з залом між 1473-148 роками до нашої ери.

У східній частині Карнака ми можемо побачити храм, відомий як Брат Мено, побудований Тутмосом III (1479-1425 р. до н.е.) і присвячений освяченню різних божеств на додаток до його предків царів, а також його власне освячення.

Фактично Карнак був комплексом храмів, який включає в себе ще один храм лорда Хонсу в південно-західному куті, поруч з храмом Опет, який був побудований в греко-римську епоху для Опет, богині, представленої у вигляді бегемота. У центрі досі існує гарне священне озеро, де жерці очищалися перед виконанням храмових ритуалів. Багато інших храмів і невеликі каплиці розкидані в околицях Карнака, що робить його справжнім музеєм під відкритим небом.