В Турции начали реставрацию колон в храме Аполлона

В районе Дидим провинции Айдын на западе Турции начались реставрационные и ремонтные работы по укреплению 3 колонн Храма Аполлона высотой 20 метров.

Археологические и реставрационные работы на территорию храма были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и возобновились через год.

Храм Аполлона был обнаружен в квартале Хисар и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся храмов античного периода.

Археологическими работами на территории храма уже 12 лет руководит преподаватель Галле-Виттенбергского Германии профессор Хельга Бумке.

Профессор сообщила журналистам, что в этом году календарь работ рассчитан на два месяца.

Бумке отметила, что в прошлом году археологические и реставрационные работы проводились на разных участках храма, но колоннам не было уделено внимание.

«На недавних снимках с беспилотников были обнаружены небольшие трещины на вершинах колонн. Никто не поднимался на колонны и не осматривал их в течение 2300 лет. Сейчас мы восстановим эти колонны. Хотелось бы, чтобы они простояли еще 2300 лет », — выразила надежду археолог.

В то же время глава Управления культуры и туризма провинции Айдын Умут Тунджер сказал, что ежегодно руины храма посещают около 100 тыс. Туристов.

По его словам, Храм Аполлона входит в число важных туристических направлений в Турции.

Туристы смогут продолжать посещать руины храма и во время реставрационных работ, сказал Тунджер.

Работы по реставрации трех колонн займут около двух месяцев, добавил он.