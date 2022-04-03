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У Туреччині параплан приземлився прямо на голову туристки

Гліб Парфененко
У Туреччині параплан спікував на голову туристки

Політ на параплані в Аланії обернувся серйозними травмами. Одну із туристок госпіталізували до лікарні. Подробиці НП повідомили турецькі ЗМІ.

Мандрівник вирішив політати на параплані в курортному місті Аланья, проте не впорався з керуванням і жорстко приземлився прямо на туристку, яка відпочивала на знаменитому пляжі Клеопатра. У п’ятницю вдень аматор активного відпочинку злетів із парапланом із 800-метрової гори Яси ​​Тепе в районі Дінек. Однак щось пішло не так, і він втратив контроль над управлінням при зниженні висоти, попрямувавши на посадку прямо на пляж. Там молодик усім своєю вагою на пристойній швидкості врізався в туристку.

Удар був сильний, оскільки очевидці повідомили, що від удару дівчину потягло по піску кілька метрів. Місцеві жителі, які опинилися поряд, повідомили про ситуацію в екстрені служби. Туристку доправили до лікарні – у неї діагностували травму голови та забої. Про парапланериста подробиці не повідомлялися.

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