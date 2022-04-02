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Вчені знайшли види овочів, у яких міститься потужна речовина проти коронавірусу та грипу

Гліб Парфененко
Вчені знайшли види овочів, у яких міститься потужна речовина проти коронавірусу та грипу

Потужну хімічну речовину проти розвитку коронавірусу та грипу вчені з Дитячого центру Джона Хопкінса знайшли у листовій зелені. Зокрема, дослідники вивчили брокколі, але ця ж речовина удосталь міститься і в інших хрестоцвітих. У роботі, опублікованій журналі Communications Biology, вони заявили, що можна створити нову та потужну зброю проти вірусів, що викликають COVID-19 та застуду.

Коронавірус вже вбив понад 6 мільйонів людей у ​​всьому світі, і дослідження показали, що застуди щороку призводять до економічних втрат у розмірі $25 мільярдів.

У дослідженні вчені показали, що очищений синтетичний сульфорафан, хімічна речовина рослинного походження, відома як фітохімічна речовина, яка вже має протиракові ефекти, може інгібувати реплікацію SARS-CoV-2, коронавірусу, що викликає коронавірус у клітинах людини та мишах.

Хоча результати багатообіцяючі, але через недостатність даних, вчені застерегли громадськість від поспіху купувати сульфорафанові добавки, які доступні в аптеках.

Природним джерелом сульфорафану є:

  • броколі
  • водяний крес
  • гірчичне насіння
  • кольрабі
  • крес-салат
  • листова гірчиця
  • листова капуста
  • листовий буряк
  • редис
  • редька
  • ріпа
  • насіння ріпаку
  • спаржева капуста
  • хрін
  • цвітна капуста

Попередні дослідження, у тому числі в Johns Hopkins Medicine, показали, що сульфорафан має профілактичні властивості раку та інфекції шляхом втручання у певні клітинні процеси.

«Коли почалася пандемія COVID-19, наші міждисциплінарні дослідні групи переключили наші дослідження інших вірусів та бактерій, щоб зосередитись на потенційному лікуванні того, що тоді було складним новим вірусом для нас. Я перевіряв кілька з’єднань на активність проти коронавірусу і вирішив випробувати сульфорафан, оскільки він показав скромну активність проти інших мікробних агентів, які ми вивчаємо», – повідомив мікробіолог Дитячого центру Лорі Джонс-Брандо.

В одному експерименті дослідницька група спочатку піддавала клітини впливу сульфорафану протягом одного-двох годин, перш ніж заражати клітини SARS-CoV-2 та коронавірусом застуди HCoV-OC43. Вони виявили, що низькі мікромолярні (мкм) концентрації сульфорафану (2.4–31 мкм) знижували реплікацію на 50% шести штамів SARS-CoV-2, включаючи варіанти Delta та Omicron, а також коронавірусу HCoV-OC43. Дослідники також спостерігали аналогічні результати з клітинами, які раніше були інфіковані вірусами, у яких захисні ефекти сульфорафану спостерігалися навіть за вже встановленої вірусної інфекції.

Група також вивчила ефекти сульфорафану у поєднанні з ремдесивіром, противірусним препаратом, що використовується для скорочення одужання госпіталізованих дорослих із інфекціями COVID-19. За їх даними, ремдесивір ​​інгібував 50% реплікації HCoV-OC43 та SARS-CoV-2 при 22 мкм та 4 мкм відповідно. Крім того, дослідницька група повідомила, що сульфорафан і ремдесивір ​​синергічно взаємодіяли в декількох комбінаціях, знижуючи на 50% вірусне навантаження в клітинах, інфікованих HCoV-OC43 або SARS-CoV-2. У цьому контексті синергізм означає, що нижчі дози сульфорафану (наприклад, 1.6–3.2 мкм) та ремдесивіру (наприклад, 0.5–3.2 мкм) у поєднанні більш ефективні проти вірусів, ніж одноразове застосування.

«Історично склалося так, що поєднання кількох сполук у схемі лікування є ідеальною стратегією для лікування вірусних інфекцій. Той факт, що сульфорафан і ремдесивір ​​працюють краще у поєднанні, ніж окремо, дуже обнадіює», – заявив Альваро Ордоньєс, доктор медицини.

Потім дослідники провели експерименти на мишачій моделі інфекції SARS-CoV-2 та виявили, що надання 30 мг сульфорафану/1 кг маси тіла мишам перед зараженням їх вірусом значно зменшило втрату маси тіла (7.5%), яка зазвичай пов’язана з вірусною інфекцією. «Ми виявили, що сульфорафан є противірусним засобом проти HCoV-OC43 та SARS-CoV-2, а також допомагає контролювати імунну відповідь», – заявили вчені. Команда планує провести дослідження на людях, щоб оцінити, чи сульфорафан може бути ефективним у профілактиці або лікуванні цих інфекцій.

Раніше DIP писав, що «Лікарі розповіли чому не можна купувати нарізаний хліб і чим він небезпечний».

* Цей контент, включаючи поради, містить лише загальну інформацію. Це жодною мірою не замінює кваліфікованого медичного висновку. Завжди консультуйтеся з фахівцем або лікарем для отримання додаткової інформації. Бажаємо міцного здоров’я, ваш DIP.

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