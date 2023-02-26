Турецькі вчені: Анталія входить до зони ризику наступного землетрусу

«Чи входить Анталія до зони ризику наступного землетрусу?» – На це питання стривоженої турецької громадськості та туристів відповіли турецькі вчені на сторінках місцевого видання Gun Haber. Відповідь, на жаль, не надто втішна — входить, хоч і «другою чергою». До 110 небезпечних районів на лінії сейсмічного розлому в Туреччині входить і Анталія.

Про це заявив професор-геолог Окан Тюйсюз. Він назвав найбільш ризикований у сейсмічному сенсі регіон в Анталії – це район Демре з однойменним містом, розташований між Кемером та Фетхіє.

Також турецькі фахівці представили карту розломів та, відповідно, найбільш ризикованих регіонів з погляду сейсмічної небезпеки. Треба сказати, деякі туристичні провінції потрапили до регіонів із першим ступенем ризику землетрусів. Анталія ж і Стамбул, землетрусом у якому також лякають прогнозисти, названі серед регіонів другого ступеня ризику.

Повністю перелік провінцій за рівнем ризику має такий вигляд:

Перший рівень ризику землетрусів (зазначимо, у списку є всі постраждалі в лютневих катастрофах провінції): Ізмір, Балікесір, Маніса, Мугла, Айдин, Денізлі, Іспарта, Ушак, Бурса, Біледжик Ялова, Сакар’я, Дюздже, Коджаелі, Кіршехір, , Хатай, Бартін, Чанкірі, Токат, Амасія, Чанаккале, Ерзінджан, Тунджелі, Бінгол і Муш, Хаккарі, Османія, Кириккале та Сіірт.

Другий ступінь ризику землетрусів: Текірдаг, Стамбул (1-й та 2-й райони), Бітліс, Кахраманмарас, Ван, Адіяман, Ширнак, Зонгулдак, Афьйон, Анталія, Самсун, Карс, Ерзурум, Батман, Ардахан, Ігдір, Адана, Діяр , Малатья, Ескішехір, Кутахья, Ушак, Агрі, Корум.

А за словами голови відділення Палати інженерів-геологів (JMO) геофізика Байрама Алі Челтика, в минулому Анталія теж має трагічні події, пов’язані з сильними землетрусами і людськими жертвами, тому «зрозуміло, що вони відбудуться в курортній смузі найближчими роками». «Лінія розлому «не рухалася» протягом 500 років, але все може змінитися. За фактом це може бути сейсмічний розрив. Сьогодні ми бачимо, до чого це спричинило. У нас є подібні розриви в Анталії, Аксу, Коркутелі, Дошемеалті. У нашій бухті (анталійській) є зона субдукції (лінійна зона на межі літосферних плит, уздовж якої відбувається занурення одних блоків земної кори під інші, результатом їхньої взаємодії є сильні землетруси в цій зоні). Але ми не знаємо, коли точно станеться землетрус», – заявив геофізик.

При цьому ризик катастрофічних обвалів загрожує не центру курортного міста, а її периферії — 640-кілометровій береговій лінії, на якій зосереджені готелі, курортні селища та місцеві поселення. «Землетруси в Хатаї, Адіямані, Кахраманмараші показали нам, що розрідження ґрунту катастрофічне. У момент землетрусу земля поводиться як вода, втрачає свою здатність і руйнується. Це також посилює наслідки землетрусу. Зокрема, Демре, Фініке, Кемер, Манавгат, Серік, Аланья — всі ці райони знаходяться неподалік моря, ви копаєте на метр чи два, і вода виходить з-під землі. Це місця, побудовані на алювіальному ґрунті, а отже, там очікується значний руйнівний ефект від землетрусу», – додав він.

Іншими словами, потужні поштовхи у поєднанні з розмитим ґрунтом, це «вирок» для курортних міст. Анталія може стати найгіршою версією Кахраманмараша внаслідок землетрусу, який ще тільки пережив. «Наш ґрунт у багато разів гірший, ніж у Кахраманмараші, висотність будівель теж інша. Це означає багато руйнувань при менш слабкому землетрусі. В історії провінції були сильні землетруси. Згідно з історичними даними, землетрус магнітудою 8 стався на південний захід від нас. Поруч із нами знаходиться зона розлому Фетхіє-Бурдур. Донедавна вона робила дуже сильні землетруси. Очевидно, що навіть через цей розломний рух будуть людські жертви та обвалення будівель», — попередив експерт.