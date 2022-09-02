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Туреччина попередила туристів про запровадження візового режиму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Туреччина попередила європейців про запровадження візового режиму

Туреччина планує вжити заходів у відповідь проти громадян країн, асоційованих з Шенгеном, якщо турецьким громадянам, як і раніше, відмовлятимуть у шенгенських візах.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що турецька влада пригрозила запровадити візовий режим для громадян країн Шенгенської зони, якщо нинішня ситуація не покращиться.

Нагадаємо, громадяни Туреччини вже кілька місяців стикаються з проблемами під час планування поїздок до Євросоюзу через високий рівень відмов у візах.

Офіційних осіб Європейського Союзу проблеми не вбачають. Мовляв, збільшення кількості відмов у видачі віз та затримок у їх оформленні лише «не набагато вище середньосвітового показника». Крім того, відмови та затримки «не є політичними і не стосуються виключно турецьких громадян».

Є й рекомендації для претендентів на візи. Виявляється, все просто: щоб уникнути відхилення їхніх заяв, громадяни Туреччини повинні переконатися, що подали свої заяви вчасно. Водночас, виявляється, більшість заяв було відхилено, оскільки «вони не були повними та потенційно шахрайськими».

Тим часом статистика отримання віз показує, що 16,5 відсотків заяв було відхилено цього року. Порівняно з 2019 роком, коли рівень відмов становив лише 9,6%, зростання значне. При цьому найжадібнішими на візи для громадян Туреччини виявилися Німеччина та Франція.

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