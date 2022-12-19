Це викличе заворушення у туризмі: у Туреччині піднімається хвиля протесту проти нового закону

Заворушення у туризмі, зокрема скандали між туроператорами та готелями, і навіть розкриття комерційних таємниць — таких наслідків очікують у туризмі Туреччини від набрання чинності нового закону зі стягуванням з туристів податку на проживання. Збитки турсектору можуть досягти 20% і вище, додають вони. У результаті в Туреччині піднімається хвиля протесту проти нового закону, а бізнес не залишає надії довести, що цей захід невигідний і небезпечний, і схилити державу знову відкласти дату запровадження цього податку з 1 січня 2023 року як мінімум ще на рік.

Так, президент Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED) Сурурі Чорабатир сказав, що податок на проживання, який стягуватиметься з обороту у розмірі 2% від вартості проживання кожного туриста, негативно вплине на прибутковість на 20%. На ринку впевнені, що закон слід відкласти ще на рік, – заявив експерт турецьким туристичним ЗМІ. «По-перше, ми уклали контракти з туроператорами на 2023 рік. У нас немає можливості отримати оподатковувані ціни від туроператорів після укладання контрактів. Ситуація стає глухою: якщо ми вимагатимемо доплати від замовника, ми отримаємо проблеми», – заявив експерт. Також він наголосив, що оскільки податок на житло стягуватиметься безпосередньо з обороту, з урахуванням збільшення витрат це негативно позначиться на прибутковості як мінімум на 20%.

Експерт попередив і ще один чинник ризику — конкуренції. “За нами уважно стежать конкуруючі країни – і конкуренти будуть використовувати це податкове питання проти нас”, – підкреслив він, додавши, що новий податок “не зрозуміють” навіть європейці, незважаючи на те, що в багатьох європейських туристичних містах його запроваджено. «Якщо громадянин ЄС замість 100 доларів за номер доведеться заплатити 102 — виникне плутанина», – запевнив він.

Президент Асоціації туристичних агенцій Туреччини Фіруз Багликая також заявив між туроператорами та готелями виникне цінова суперечка. «Контракти між туроператорами та готелями на 2023 рік було укладено. Введення на початку 2023 року може спричинити цінові суперечки між туроператорами та готелями, а це створить додаткове навантаження на нашу галузь», – заявив експерт.

Він також зазначив той факт, що відома сума податку в 2% вартості проживання, несе і ще один ризик. «Це призведе до того, що всі знають ціну, яка має зберігатися в секреті між туристичним агентством та готелем. Угоди між комерційними партнерами стануть відкритими для громадськості, а це може спричинити результат, який підірве довіру споживачів до нашого сектору». У результаті туристична громадськість вимагає вкотре відкласти цей закон на рік.