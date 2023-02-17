Сейсмолог назвав місця в Туреччині, по яких скоро вдарить новий землетрус

Жахливі заяви турецьких сейсмологів почали транслювати ЗМІ. Лейтмотивом стало – «а тепер курорти»: популярні місця відпочинку туристів у Туреччині можуть стати тим самим місцем, яким може скоро вдарити новий землетрус.

ЗМІ цитують сейсмолога Догана Перінчека, що спеціалізується на дослідженні процесів у Мармуровому морі. Осередок нових семибальних поштовхів імовірно перебуватиме в Ізмірі, – заявив дослідник. Також будуть затронуті курорти Мармаріс, Ічмелер і таке інше. При цьому є ризик, що станеться стихійне лихо вже в найближчому майбутньому.

«Я займаюся щоденним моніторингом та аналізом сейсмічної активності в країні за допомогою спеціальних карток вже понад десять років. Ось уже три роки я передбачаю землетрус у Чанаккалі», – заявив сейсмолог. Також він додав, що сильні землетруси в цьому місці відбуваються приблизно раз на 250 років. З моменту останнього минуло вже 287 років.

Нагадаємо, що німецькі експерти зоною ймовірного стихійного лиха назвали Стамбул, яких знаходиться в зоні вкрай високого сейсмічного ризику, і до страшної катастрофи Туреччина залишилася не так багато часу. Про це заявили німецькі вчені з Німецького центру геологічних досліджень (GFZ) у Потсдамі, які назвали терміни нового ймовірного землетрусу у Стамбулі.

Як заявив Марко Бонхофф із цього центру на сторінках німецьких ЗМІ наступний великий землетрус не за горами, причому він з великою ймовірністю відбудеться саме в районі Стамбула. “Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, так що наступне вже давно назріло”, – пояснив німецький експерт. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району Стамбула загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть. Подробиці читайте тут.

Дісталося від «прогнозистів» і Анталії. «Середземноморські райони Анталії та Мугли (Мармаріс, Ічмелер та ін.) теж потенційно небезпечні, слід виявляти обережність», – заявив турецький професор, геолог і член Академії наук професор Насі Герюр, який, в першу чергу, також згадав Ізмір. Про його прогнози читайте у цьому матеріалі.