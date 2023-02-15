У Стамбулі назрів землетрус: німецькі вчені назвали терміни нового страшного удару по Туреччині

Популярний у туристів Стамбул знаходиться в зоні дуже високого сейсмічного ризику, і до страшної катастрофи у Туреччині залишилося не так багато часу. Про це заявили німецькі вчені з Німецького центру геологічних досліджень (GFZ) у Потсдамі, які назвали терміни нового ймовірного землетрусу у Стамбулі. «Тисячі загиблих внаслідок підземних поштовхів на південному сході Туреччини та Сирії є страшним попередженням для Стамбула. Землетрус магнітудою до 7.4 бала для цього мегаполісу давно назрів», — заявив у німецькій пресі Марко Бонхофф із Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі.

Експерт упевнений: наступний великий землетрус не за горами, причому він з великою ймовірністю відбудеться саме в районі Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, тому наступний вже давно назрів», – пояснив німецький експерт. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району Стамбула загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть.

За даними GFZ, цей регіон є частиною системи розломів Північної Анатолії, межі великої тектонічної плити, відомої руйнівними землетрусами з багатьма жертвами. Причому основна гілка розлому проходить всього за 20 кілометрів на південь від Стамбула нижче Мармурового моря. “Таким чином, сильний землетрус матиме руйнівні наслідки”, – заявив пан Бонхофф. Експерт пояснив, що найближчим ударом досі був землетрус недалеко від міста Ізміт, за 80 кілометрів від Стамбула, 1999 року, внаслідок якого загинуло понад 17 000 людей.

“Область нижче Мармурового моря – єдина область всього кордону Північно-Анатолійської плити, яка не активувалася понад 250 років”, – говорить Бонхофф. І є багато ознак того, що в ній накопичилася велика напруженість.

При цьому ситуацію може посилити геологічне додавання ґрунту під Стамбулом. «Південно-західна частина лежить не на твердому ґрунті на зразок граніту, а на висохлій лагуні. На м’якому ґрунті може спостерігатися сильне посилення рухів ґрунту, іноді разом із ефектами розрідження. Обидва завдають більшої шкоди», – заявили німецькі дослідники. Ця ж особливість може стати на заваді вчасно підняти тривогу — через невелику відстань до межі плити, час попередження може не дотягнути і до кількох секунд.

Турецькі дослідники у свою чергу запевняють, що за всіх цих ризиків «для запобігання трагічним наслідкам зроблено вкрай мало». Влада не відремонтувала старі будинки і не зробила їх сейсмостійкою, та й будівлі нового століття часто небезпечні. «Архітектори, будівельні компанії та інші відповідальні особи часто ігнорували етичні принципи та моральні цінності та діяли, спричинені жагою наживи. Відповідно, для Стамбула слід очікувати катастрофічних наслідків», – налякали експерти. При цьому вони запевняють, що “великий землетрус у Стамбулі обов’язково станеться”. «Це лише питання часу», – заявили німці.