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Для туризму пролунав тривожний сигнал: турецький геофізик заявив, що на Анталію може обрушитися страшніший землетрус

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Землетрус магнітудою 4,2 стався поблизу Анталії

Анталія може стати «новим Кахраманмарашем» (містом, де стався сьогоднішній землетрус). З таким тривожним прогнозом виступив у турецьких ЗМІ президент відділення Палати інженерів-геологів (JMO), геофізик Байрам Алі Челтік. Він також попередив, що у зоні ризику сейсмічного удару може опинитися і Стамбул.

Нагадаємо, що сьогодні сила поштовхів досягала 7.8 бала, а це величезна енергія — і запевнив експерт, і що не менш інтенсивний землетрус може обрушитися і на популярніші у туристів міста. «На даний момент землетрус вразив міста Кахраманмараш, Кіліс, Діярбакир, Адану, Османія, Газіантеп, Шанліурфу, Адіаман, Малатью та Хатай. Але є ризик, що наступного разу під ударом опиниться Стамбул чи Анталія. І можливий землетрус у нашому регіоні може бути сильнішим», – заявив він, також додавши, що так як і Стамбул і Анталія це густонаселені провінції — наслідки можуть бути значно серйознішими і катастрофічнішими.

Пояснив експерт це так: епіцентр землетрусу посідає лівосторонній зсувний Пазарджицький сегмент Східно-Анатолійського розлому завдовжки 82 км. «Усі дані про землетруси вказують на підземні поштовхи, пов’язані зі зсувною системою Східно-анатолійського розлому. Причому навіть афтершоки мають величезну магнітуду 6.6», – заявив фахівець. І це не єдиний сейсмонебезпечний розлом у Туреччині, — додав він. «Існує лінія розлому Північної Анатолії, яка починається від Сарської затоки і простягається через Мармурове море. Це один з найбільш рухових і найбільш активних правосторонніх зсувних розломів у світі. Це розлом, який може спричинити очікуваний стамбульський землетрус. Інша – лінія Східно-анатолійського розлому завдовжки близько 300 кілометрів», – заявив геофізик.

Примітка: До речі, подивитися карту тектанічних розломів у Туреччині можна у матеріалі «Де вдарить наступного разу 2023 року: опубліковано мапу сейсмічно небезпечних районів Туреччини».

При цьому експерт додав, що лінії розломів «не рухалися» протягом 500 років, але все може змінитися. «За фактом це може бути сейсмічний розрив. Ми в небезпеці — тому що поштовхи можуть продовжуватись — і спричинити руйнування на відстані не менше 100 км, а також нові удари у вразливих точках. В Анталії може статися новий Кахраманмараш. “Ризики величезні”, – запевняє геофізик.

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