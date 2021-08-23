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ТУРЕЧЧИНА

Понад 30 людей постраждали в автобусній катастрофі в Туреччині (Відео)

Євгеній Подольський

Понад 30 людей постраждали в результаті аварії автобуса в середземноморському районі Туреччини Мерсін, повідомляє турецьке приватне телебачення CNN-Turk.

Пасажирський автобус їхав з Анталії в Газіантеп. У районі села Кяпазли водій не впорався з керуванням, і автобус перекинувся у дороги.

Постраждало 30 пасажирів, два водії та один помічник.

На місце події були відправлені жандармерія, поліція, пожежна служба і бригада швидкої допомоги.

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