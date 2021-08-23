Понад 30 людей постраждали в автобусній катастрофі в Туреччині (Відео)

Понад 30 людей постраждали в результаті аварії автобуса в середземноморському районі Туреччини Мерсін, повідомляє турецьке приватне телебачення CNN-Turk.
Пасажирський автобус їхав з Анталії в Газіантеп. У районі села Кяпазли водій не впорався з керуванням, і автобус перекинувся у дороги.
Mersin’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
▪️Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
▪️Kazada 30 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. pic.twitter.com/bvnaiMNNN3
— EHA MEDYA (@eha_medya) August 23, 2021
Постраждало 30 пасажирів, два водії та один помічник.
На місце події були відправлені жандармерія, поліція, пожежна служба і бригада швидкої допомоги.