Погана новина для туристів: в Туреччині озвучили нові привала

Погана новина для туристів: у Туреччині остаточно і безповоротно вирішили обкласти туристів податком уже з Нового року – більше перенесення термінів початку цього способу поповнення бюджету не буде (до цього туристичному бізнесу та громадськості вдавалося його переносити вже 2 рази). Подробиці про запровадження податку з туристів у Туреччині, який почне стягуватися з січня 2023 року, представили турецькі ЗМІ, посилаючись на спільне комюніке, опубліковане в Офіційному віснику уряду Ердогана. Це погана новина для туристів, оскільки туристичний сектор очікував, що податок буде відкладено ще на рік. Втім, експерти вважають, що на попит з боку туристів на це не вплине.

“Загальне комюніке про введення податку на житло”, опубліковане в “Офіційній газеті”, містить таку інформацію про введення податку. По-перше, всі об’єкти, що надають послуги ночівлі, незалежно від наявності у них сертифіката туристичної діяльності та/або сертифіката відкриття/діяльності бізнесу будуть оподатковуватись. Сума, що підлягає сплаті як податок на проживання, становить 2% від загальної суми, сплаченої за нічліг. Аналогічний податок стягуватиметься з туриста за всі товари та послуги, надані під час нічлігу. Наприклад, за гостя, який зупинився на дві ночі у готелі вартістю 75 євро за ніч, об’єкт сплатить державі податок на проживання у розмірі 3 євро.

Передбачаються, що податок сплачуватимуть такі засоби розміщення: готелі та вілли, бутік-готелі, приватні засоби розміщення, мотелі, хостели, апарт-готелі, оздоровчі комплекси, організовані в рамках готелів та термальні комплекси з об’єктами розміщення, фермерські будинки, сільські будинки, шале, кемпінги, рекреаційні об’єкти для проживання, що здаються в оренду, і будь-які інші об’єкти, що пропонують послуги ночівлі. Усі вони зобов’язані будуть сплачувати податок незалежно від того, чи мають сертифікат на діяльність у сфері туризму та/або сертифікат на відкриття/ведення бізнесу.

Більше того — якщо турист, який сплатив ночівлю, заплативши свої гроші, «виїде з готелю ввечері того ж дня», за нього буде сплачено податок на проживання. Щоправда, якщо гість запланував проживання на 7 ночей, але їде після 3 днів, наприклад, податок на проживання буде сплачено лише в розмірі кількості ночей. Для готелів така рідкість, але в тих же кемпінгах зустрічається.

Податок також включає всі послуги в об’єкті розміщення, продані разом із нічлігом — це можуть бути їжа, заходи, розважальні послуги, спорт та спа «які продаються як концепція разом із нічним обслуговуванням». Не підпадуть під цей податок лише заходи без ночівлі, на кшталт відзначення весілля чи конгресу, який не планує розміщувати учасників на ніч. З іншого боку зазначено таке: «Послуги, що надаються в рамках концепції в готелях «все включено», оподатковуються, розважальні послуги, що оплачуються окремо та продаються гостям, не оподатковуються на проживання, якщо вони не продаються разом із послугою ночівлі. Послуги спа, масажу та їжі та напоїв, крім проживання, що пропонується як додаткова послуга в готелях, будуть звільнені від податку».

Зазначимо також, що платником податків, згідно з документом, виступає той, хто надає послуги з проживання. Але платити зрештою все одно змушений буде турист. Щоправда, експерти вважають, що на попит туристів це не вплине. «Туреччина була і залишається пріоритетним напрямком для європейських туристів… Введення 2% податку на проживання не змінить ситуацію, оскільки це несуттєва цифра, куди вище коливання у вартості авіаквитків», – прокоментував туристичний експерт. Він також додав, що, швидше за все, цю суму включать до складу загальної ціни турпакету — внаслідок чого туристи її просто «не помітять».