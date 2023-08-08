Не всі знають: названо 5 правил поведінки у турецьких готелях

Відпочиваючи в гостинній Туреччині, деякі відпускники часом настільки розслабляються, що забувають не тільки про проблеми та турботи, а й про елементарну ввічливість, норми пристойності та місцеві звичаї. Експерти з туризму назвали 5 простих правил, які допоможуть уникнути незручних ситуацій у турецьких готелях.

Залишати чайові

Чайові в Туреччині – непорушна традиція та запорука успішного розв’язання побутових питань, у готелях на стійках реєстрації навіть встановлюють спеціальні коробки з написом tip box або просто tips.

За пару доларів адміністратор дозволить заселитися в готель раніше або виїхати пізніше за встановлений термін, а за більшу винагороду – обміняти не надто зручний номер на більш пристойний. Носильникам прийнято залишати 1-2 долари, покоївки – 2-5 доларів, у ресторанах – 10-15 відсотків від суми замовлення.

Персонал приймає чайові і в місцевій валюті, але набагато більше зрадіє доларам, тому краще заздалегідь запастися дрібними американськими купюрами.

Не ходити по готелю в купальнику

Купальники та плавки – тільки для пляжу чи басейну, ходити в такому вигляді по території або приходити до ресторану не варто: можуть просто не пустити. Ті, кому ліньки переодягатися, можуть хоча б накинути парео чи футболку.

Банні халати для хаммама також не призначені для появи у громадських місцях.

Не шуміти

Багато турецьких готелів не відрізняються гарною звукоізоляцією: стіни в номерах тонкі, чутність відмінна. Не варто включати телевізор на повну гучність, співати на весь голос улюблені пісні та з’ясовувати стосунки з рідними та близькими, якщо не хочете присвячувати сусідів у всі подробиці свого особистого життя.

Бути привітним

На міських вулицях і особливо в турецькій глибинці не прийнято посміхатися незнайомцям, але персонал готелів та ресторанів завжди демонструє привітність та гостинність. На привітання та ввічливу усмішку нескладно відповісти тим же – привітатися з адміністратором, побажати консьєржу гарного дня, подякувати покоївці за роботу.

А вивчивши по-турецьки хоча б “добро”, “до побачення”, “дякую”, “будь ласка” і ще пару-трійку привітних фраз, можна розраховувати не тільки на щире здивування, але і на хорошу знижку.

Не лаятися через дітей

Чадолюбні турки не соромляться виявляти симпатію по відношенню до дітей: навіть зовсім незнайомі люди можуть підійти до вашого малюка, погладити його по голові, взяти на ручки і почастувати чимось солодким. Не хвилюйтеся надто – міру вони знають і надто далеко не зайдуть. Але якщо така відверта увага вам не подобається, не варто обурюватися і скандалити: можна просто забрати дитину – вас зрозуміють і не образяться.