На пляжі 5-зіркового готелю у Туреччині виявлено тіло без голови

Моторошну знахідку зробили рятувальники на популярному пляжі турецької курортної провінції Анталія, в районі Манавгат. На пляжі 5-зіркового готелю було виявлено тіло без голови.

Як повідомляє видання Haber Global, моторошну знахідку зробили співробітники готелю Amelia Beach у районі Ченгер недалеко від міста Манавгат на популярному пляжі. Ними було знайдено тіло, що розклалося, без голови і правої руки, підлогу і особу якого встановити поки не вдалося. Персонал викликав поліцію та командування берегової охорони. Після огляду жандармерією, судовим медиком та прокурором тіло було відправлено до Інституту судової медицини.

Зазначимо, що найімовірніше готель, співробітники якого підняли на сполох, добре відомий туристам. Це Amelia Beach Resort Hotel & Spa 5*, розташований за 15 км від міста Манавгат. Він присутній серед пропозицій практично всіх великих туроператорів, які пропонують Туреччину.

Нагадаємо про ще одну подію на пляжі в Анталії. У вересні пара німецьких туристів прибула на відпочинок до Анталії, але за кілька днів дружина померла за невстановлених обставин — жінку знайшли мертвою у шезлонгу на пляжі. Все сталося у туристичному центрі Кумкою в районі Іліджу. Опівдні подружжя відпочивало на узбережжі, гуляючи вздовж берега і потім сіло на шезлонги, щоб відпочити. Проте за півгодини сталося страшне — жінка несподівано померла. медична бригада готелю, що прибула на місце, негайно провела огляд, який підтвердив смерть 77-річної мандрівниці.