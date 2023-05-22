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На курортах Туреччини вийшло попередження про торгові етикетки для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Попередження для торговців, які працюють у туристичних зонах у Туреччині та ігнорують цінники на товарі, випустило міністерство торгівлі країни. Він нагадав, що цінники є обов’язковими, а ціни мають бути вказані в турецьких лірах.

Як цитує Turizmgunlugu, у повідомленні, розісланому з міністерства торгівлі в організації роздрібних торговців, було зазначено, що товари, які продаються в магазинах «у місцях компактного проживання туристів», тобто на курортах, найчастіше не мають цінників. «Така ситуація викликає невдоволення туристів та викликає втрату довіри з погляду турецького туризму», – заявили в міністерстві.

Торговцям нагадали, що у Законі про захист прав споживачів є положення про цінники, і попередили, що етикетка обов’язково має бути на товарах, які пропонуються для роздрібного продажу. При цьому, етикетки, які мають бути розміщені на продуктах, що продаються в туристичних зонах, повинні включати «властивість товарів, продажну ціну, включаючи податки, ціну за одиницю, дату застосування ціни та фразу «вітчизняні товари», якщо даний товар місцевого виробництва».

Також продавців попередили, що всі ціни на етикетках мають бути вказані у турецьких лірах.

«Етикетки можуть бути написані від руки чи надруковані цифровим способом. Там, де немає можливості поставити етикетку, прайс-листи мають бути розміщені на чільному місці», – додали в міністерстві.

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