Шоп-туризм у паніці біжить із Стамбула через можливий землетрус

У популярному районі шоп-туризму Стамбула Лалелі запанувала паніка: шоп-туризм, переляканий прогнозами про можливий землетрус, тікає зі Стамбула. Як заявляють турецькі підприємці, оптові іноземні замовники, побоюючись не отримати замовлення через можливе стихійне лихо, масово «відбувають» до Китаю, а за ними «зникають» і шоп-туристи.

Примітка: У другій столиці Туреччини дійсно всі дуже стурбовані підземними поштовхами, що насуваються. Подробиці у матеріалі «У Стамбулі може загинути 90 000 людей: прогнози землетрусу викликали надзвичайну ситуацію».

На даний момент, як повідомляє турецьке видання Hurriyet, загальна кількість замовлень упала на 35%. Як заявив Президент Асоціації промисловців та підприємців Лалелі (LASİAD) Гіясеттін Ейюпкоджа заявив, що після землетрусу в Кахраманмараші кількість замовників і шоп-туристів почала різко знижуватися. «Звичайно, ви можете попередити туристів та підприємців, що Стамбул є сейсмонебезпечною зоною, але це потрібно робити так, щоб не вбивати економіку. Клієнти перелякані, вони буквально говорять – у вас очікується землетрус, ми відкликаємо усі ваші замовлення», – заявив підприємець.

Нагадаємо, Стамбул кілька разів називали «зоною ймовірного лиха» у дискусіях щодо землетрусів у Туреччині. Останній такий прогноз озвучив турецький професор Насі Герюр, назвавши його серед 11 провінцій, де удар стихії найімовірніший. При цьому тут він очікує на землетрус з тією ж катастрофічною потужністю, що й ті, що сталися на початку лютого на півдні Туреччини. За його словами, магнітуда землетрусу, який може статися у Стамбулі, становить мінімум 7.2 та максимум 7.6.

Гюрбюз Оруч, президент Асоціації промисловців та підприємців Мертер (MESIAD), також зазначив, що турецька індустрія «переживає землетрус у цінах». «Нашими клієнтами є переважно Марокко, Алжир, Лівія, Палестина, Ірак, Іран, Саудівська Аравія, тюркські республіки та Балкани. Є також дещо в Європі та Росії. У результаті клієнт, який раніше розміщував у нас замовлення на 500 тисяч доларів, тепер їде до Китаю. Попит впав на 30%, є ризик, що він може зменшитись і до 50%», – заявляє видання.

Роздрібних покупців це теж стосується — там промисловці нарахували спад у 35%, заявив пан Ейюпкоджа: «Зниження в організованій роздрібній торгівлі становить близько 35% станом на минулий місяць. Сюди приїжджали туристи з Близького Сходу, тепер вони панікують та відмовляються приїжджати», – пояснив він.