Літак повернувся в аеропорт Стамбула через нестерпний запах на борту

Лайнер, що належить компанії Turkish Airlines, повернувся в аеропорт вильоту через неприємний запах на борту. Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

Турецький лайнер вилетів о 15:35, але повернувся в аеропорт вильоту за годину і десять хвилин.

“Рейc ТК 1855 отримав попередження від датчиків у вантажному відсіку під час польоту. Після того, як екіпаж помітив запах, капітан вирішив терміново повернутися в аеропорт Стамбула”, – повідомив телеканал.

Після посадки та огляду було встановлено, що датчики спрацювали через тропічний фрукт дуріан, який відрізняється нудотним запахом. Пасажирів відправили до Барселони іншим рейсом.

Екзотичний фрукт дуріан описують як “пекло зовні – рай усередині”. Вчені пояснили, що причиною вкрай неприємного запаху (дехто каже, що так пахне труп людини, коли розкладається) є сірка: вона при з’єднанні з повітрям окислюється.

Дуріан і раніше викликав проблеми у авіакомпаній, а його запах неодноразово ставав причиною затримок і зривів рейсів. Так, розлючені пасажири на борту індонезійського літака, який перевозив фрукти, мало не побилися з бортпровідниками через сморід, вимагаючи прибрати фрукти з літака.