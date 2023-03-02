Крім мега-землетрусу в Туреччині передбачено виверження вулкана

Туреччину продовжують лякати новими прогнозами фахівців сейсмологів та їх теоріями про катаклізми. Цього разу – «вітчизняного виробництва»: тепер після мега-землетрусу Туреччини передбачено ще й ймовірне виверження вулкана. Принаймні, в інтерв’ю ЗМІ професор кафедри петрології та вулканології геологічного факультету МДУ Павло Плечов зазначив, що теоретично можливість активізації вкулканічної активності як наслідок збільшення числа та сили землетрусів у Малій Азії, тобто, на території Туреччини справді є.

«У землетрусів та вивержень одна причина, провісниками вивержень є землетруси. Теоретично сьогоднішні події можуть призвести до того, що через роки, десятки років активізується якась вулканічна активність», – заявив експерт. Тож активізацію вулканізму в районі Малої Азії справді варто чекати, пояснив пан Плечов. Він також додав, що загалом турецький район, в принципі, вулканічно небезпечний. Втім, туристам, які зібралися до Туреччини цього року, «прокинутися на вулкані» швидше за все не загрожує, процес розтягнеться мінімум на кілька десятків років, додав експерт.

Нагадаємо, що інші прогнози набагато похмуріші — і набагато коротші. Про мегаземлетрус на початку березня цього року, внаслідок якого буде зруйновано безліч курортів та міст, попередив туристів нідерландський сейсмолог Френк Хугербітс, який передбачив минулий землетрус у Туреччині. Висновки експерта опубліковані на сторінці наукового інституту SSGEOS, співробітником якого є науковець. Згідно з ними, землетрус може статися з 3 по 5 березня і торкнутися щонайменше 12 точок планети. Причому наслідки будуть набагато страшнішими, ніж у землетрусу в Туреччині, упевнений експерт. Згідно з попередніми прогнозами, магнітуда землетрусів складе катастрофічні 8.5 бали і навіть вище. За заявами Хубертіса, небувала сейсмічна активність буде викликана очікуваним зближенням планет 2 і 5 березня, які своєю гравітацією якраз і можуть викликати сейсмічну катастрофу на Землі.

У результаті бути напоготові доведеться майже у всіх сейсмонебезпечних місцях землі. До списку з 12 напрямків експерти включили Грецію — і, відповідно, Туреччину, оскільки якщо щось станеться в одній із країн, то сусідній теж «дістанеться». Також список включає Японії, Індонезію, Португалію, Грецію та Північну Америку. У зоні ризику і сейсмонебезпечні східні регіони Росії, насамперед Камчатка та Курильські острови. Подробиці читайте у цьому матеріалі.

До речі, на Курильських островах, а якщо бути точним – на Парамуширі, прокинувся вулкан. Йдеться про викид попелу вулканом Ебеко, який стався у вівторок, 28 лютого.