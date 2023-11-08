Анталія поступилася 1 місце іншому місту Туреччини за кількістю туристів

Популярна у туристів Анталія таки поступилася 1 місце іншому місту Туреччини за кількістю туристів. Йдеться, звичайно, про Стамбул.

Як повідомляє турецька преса з посиланням на офіційну статистику, загалом ці два міста та їхні регіони приймають понад 60% туристів, які приїжджають до Туреччини. Проте Стамбул випереджає Анталію

Із загального числа 45 мільйонів туристів, які приїхали до Туреччини з січня по вересень цього року, ці два міста прийняли загалом 25 мільйонів. З них 13 мільйонів були у Стамбулі та 12 мільйонів – в Анталії. У такий спосіб Стамбул випереджає Анталлю.

Точні цифри такі: у січні-вересні 2023 року кількість туристів, які прибули до Анталії з-за кордону, зросла на 31,49% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 12 349 268 осіб, а кількість туристів, які приїхали до Стамбула за той ж період, збільшився на 33,55%, досягнувши 13 156 209 осіб.