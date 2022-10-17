Запах із сумки пасажира викликав масову нудоту на борту літака American Airlines

Літак American Airlines негайно повернувся в аеропорт вильоту через масову нудоту на борту літака.

Пасажири різко відчули нездужання через запах ацетону, який витікала ручна поклажа. Незабаром у деяких із них почалося блювання.

Після приземлення літак відправили до спеціальної зони, де його оглянула пожежно-рятувальна служба. Пасажирів та членів екіпажу евакуювали, п’ятьох співробітників авіакомпанії доставили до медичного центру в запобіжні заходи. Пасажирів розмістили у готелі, а виліт було перенесено наступного дня.

Як повідомляє Служба охорони здоров’я та соціального забезпечення, вдихання парів ацетону може спровокувати подразнення носа, легень, горла та очей. Крім того, при тривалому впливі запах може викликати головний біль, нудоту, сплутаність свідомості, почастішання пульсу та блювання.

Раніше “ДІП” повідомляв про те, що стогін та звуки блювання з кабіни пілотів збентежили пасажирів.