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СШАТуризм

Стогін і звуки блювоти з кабіни пілотів збентежили пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стогін і звуки блювоти з кабіни пілотів збентежили пасажирів

Під час рейсу авіакомпанії American Airlines пасажири почули через динаміки гучного зв’язку на борту дивні звуки, що нагадують стогін та процес блювання. Відео опублікував користувач @emersoncollins1 у своєму TikTok-акаунті.

У ролику чоловік показав те, що відбувається в літаку. Пасажири дивуються і сміються від шуму, що лунає по гучному зв’язку. За словами автора відео, це схоже на “щось середнє між оргазмом та блюванням”.

@emersoncollins1Weirdest. Flight. EVER!♬ original sound – Emerson Collins

Члени екіпажу заявили, що виникли технічні проблеми. Однак пасажири та користувачі TikTok вирішили, що дивні звуки таки долинали з кабіни пілотів.

“А може, це хропе пілот?”, “Якщо це відбувалося перед приземленням – це точно пілот. Хто ще на борту відчуває таку напругу?», «Якщо чесно, мій собака хаски видає такі самі звуки», «Це пранк від пілотів», «А може, хтось видавав ці звуки з вбиральні?», «Я думаю, що хтось підключився через Bluetooth до системи гучного зв’язку», — написали в коментарях до відео.

Ролик набрав близько тисячі переглядів та поширився у соціальних мережах.

Раніше стало відомо, що європейська авіакомпанія дозволила чоловікам-бортпровідникам носити спідниці.

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