Вечірка на одного: у США ведмідь вдерся в будинок і випив усе пиво

У США триногий ведмідь, якого через фізичну особливість в окрузі прозвали Штатив, вдерся в будинок місцевих жителів і випив усе пиво, передає The New York Post.

У той час, як непроханий гість з’явився на веранді, вдома був лише 13-річний підліток Джозеф Діґліо. Хлопчик дивився телевізор, коли його пес помітив ведмедя і попередив господаря гавканням. Підліток сховався і зняв переміщення клишоного по будинку.

“Таке буває раз у житті. Я ніколи не бачив ведмедя так близько”, – коментує відео Джозеф.

Поблукавши по будинку, ведмідь підійшов до холодильника, мабуть, у пошуках їжі, відчинив дверцята, взяв три банки пива, випив його і пішов.

Пізніше Джозеф розповів журналістам, що Штатив уже вдруге вламується до їхнього будинку.

“Чесно кажучи, це частина нашого життя. Я не злякався, тому що ми дуже добре знаємо ведмедя. Він живе тут, і ми поважаємо його місце існування настільки, наскільки можемо”, – сказав він.