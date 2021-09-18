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Вашингтон шкодує про відкликання французького посла

Гліб Парфененко
Вашингтон шкодує про відкликання французького посла

Влада США висловлюють жаль з приводу рішення Франції відкликати свого посла з Вашингтона для консультацій і мають намір підтримувати взаємодію в найближчі дні для врегулювання розбіжностей з Парижем.

Про це заявив офіційний представник Білого дому. «Ми були в тісному контакті з нашими французькими партнерами з приводу їх вирішення відкликати посла в Париж для консультацій. Ми шкодуємо, що вони зробили цей крок, але ми продовжимо працювати разом в найближчі дні для вирішення наших розбіжностей, як ми робили це і в інших випадках за довгий час існування нашого альянсу», – сказав прес-секретар.

DIP нагадує, що Париж вирішив відкликати своїх послів в США і Австралії для консультацій через відмову Австралії від контракту на 56 мільярдів євро з Францією на будівництво 12 французьких ударних підводних човнів для країни кенгуру. Йому довелося скасувати договір через його приєднання 15 вересня до англосаксонському союзу з США і Великобританією, який буде зосереджений на Індо-Тихоокеанському регіоні. В рамках цього нового тристороннього альянсу Австралія отримає підводні човни зі Сполучених Штатів. При цьому Франція не відкликала свого посла в Лондоні.

Джерело: BGNES / AFP

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