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Макрон розлютився і відкликав послів Франції в США та Австралії

Причина - оголошення пакту безпеки між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном

Гліб Парфененко
Макрон розлютився і відкликав послів Франції в США та Австралії
Bloomberg.com

Франція відкликала своїх послів у США та Австралії на знак протесту проти несподіваного оголошення пакту безпеки між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що розпорядження негайно відкликати послів є рішенням президента Еммануеля Макрона і виправдовується надзвичайною серйозністю ситуації.

Відповідно до оборонного пакту, Австралія отримає технологію для створення атомних підводних човнів. Угода є спробою трьох країн протистояти впливу Китаю.

Це обурило Францію, оскільки призвело до скасування угоди між Парижем і Канберрою. Французька компанія Naval Group мала побудувати 12 підводних човнів для Австралії. Зараз угода провалилася, повідомляє BNR.

Сполучені Штати вважають Францію “життєво важливим партнером” і підтримують тісні контакти з нею у світлі відкликання посла Франції з Вашингтона для консультацій. Про це повідомив у Twitter речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, американська сторона розраховує продовжити обговорення ситуації у відносинах з Парижем на високому рівні, в тому числі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

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