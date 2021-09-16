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ЄС планує посилити свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні

Гліб Парфененко
ЄС планує посилити свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні

ЄС представить офіційну стратегію щодо посилення своєї присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні і протидії зростаючому впливу Китаю, хоча рішення Австралії скасувати контракт на підводні човни з Францією може ускладнити співпрацю, повідомляє Reuters.

США, Австралія і Великобританія оголосили про нове партнерство в сфері безпеки, щоб протистояти зростаючому впливу Китаю. У нього також увійдуть атомні підводні човни для Австралії. Після цього Австралія оголосила про розірвання контракту з Францією на поставку 12 звичайних підводних човнів, що в свою чергу викликало критику з боку Франції.

Представник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Хосеп Боррелл заявив, що блок не був проінформований про нове партнерство в області безпеки і намагається отримати про нього більше інформації. Це питання буде обговорюватися з державами-членами для оцінки наслідків цього стратегічного партнерства, сказав офіційний представник Пітер Стано.

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