ГлавнаяСШАВашингтон сожалеет об отзыве французского посла
СШАФРАНЦИЯ

Вашингтон сожалеет об отзыве французского посла

Глеб Парфененко
Вашингтон сожалеет об отзыве французского посла

Власти США выражают сожаление по поводу решения Франции отозвать своего посла из Вашингтона для консультаций и намерены поддерживать взаимодействие в ближайшие дни для урегулирования разногласий с Парижем.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома. «Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла в Париж для консультаций. Мы сожалеем, что они сделали этот шаг, но мы продолжим работать вместе в ближайшие дни для решения наших разногласий, как мы делали это и в других случаях за долгое время существования нашего альянса», — сказал пресс-секретарь.

DIP напоминает, что Париж решил отозвать своих послов в США и Австралии для консультаций из-за отказа Австралии от контракта на 56 миллиардов евро с Францией на строительство 12 французских ударных подводных лодок для страны кенгуру. Ему пришлось отменить договор за его присоединение 15 сентября в англосаксонском союза с США и Великобританией, который будет сосредоточен на Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках этого нового трехстороннего альянса Австралия получит подводные лодки из США. При этом Франция не отозвала своего посла в Лондоне.

Источник: BGNES / AFP

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанКабулБлижний Востокпандемиявакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International