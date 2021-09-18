Вашингтон сожалеет об отзыве французского посла

Власти США выражают сожаление по поводу решения Франции отозвать своего посла из Вашингтона для консультаций и намерены поддерживать взаимодействие в ближайшие дни для урегулирования разногласий с Парижем.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома. «Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла в Париж для консультаций. Мы сожалеем, что они сделали этот шаг, но мы продолжим работать вместе в ближайшие дни для решения наших разногласий, как мы делали это и в других случаях за долгое время существования нашего альянса», — сказал пресс-секретарь.

DIP напоминает, что Париж решил отозвать своих послов в США и Австралии для консультаций из-за отказа Австралии от контракта на 56 миллиардов евро с Францией на строительство 12 французских ударных подводных лодок для страны кенгуру. Ему пришлось отменить договор за его присоединение 15 сентября в англосаксонском союза с США и Великобританией, который будет сосредоточен на Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках этого нового трехстороннего альянса Австралия получит подводные лодки из США. При этом Франция не отозвала своего посла в Лондоне.

Источник: BGNES / AFP