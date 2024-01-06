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У США пасажир забрався у двигун літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажир забрався у двигун літака

Як повідомляє NBC News, 1 січня в аеропорту Солт-Лейк-Сіті у США у двигуні літака виявили чоловіка.

Чоловік заліз у двигун лайнера авіакомпанії Delta Airlines, який вилітав до Сан-Франциско. Літак вже проходив протиобмерзання з включеними двигунами, коли диспетчер наказав екстрено їх заглушити. Виявилося, що співробітник магазину в аеропорту бачив, як невідомий через службовий вихід проник на перон і побіг до літака.

Чоловіка без свідомості дістала з повітрозабірника служба безпеки, проте медики не змогли його врятувати.

З’ясувалося, що порушником був 30-річний Кайлер Ефінгер із квитком та посадковим талоном до Денвера, штат Колорадо. У двигун літака він заліз під впливом наркотиків.

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