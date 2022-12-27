У США акула з’їла дружину туриста прямо в нього на очах

Тигрова акула з’їла живцем туристку на очах у її чоловіка на Гаваях у США. Про це повідомляє видання Daily Star.

За даними, трагедія сталася за 45 метрів від мису Кеавакапу на популярному гавайському острові Мауї ще 8 грудня під час підводного плавання у водах Тихого океану. До пари, яка приїхала на відпочинок із Вашингтона, підплив морський хижак і почав кружляти довкола чоловіка. Той відбивався підручними засобами. У результаті тварина напала на 60-річну дружину. Подробиці жахливої події чоловік не побачив.

Чоловік зміг доплисти до берега, щоб повідомити про те, що трапилося в службу порятунку. В інтерв’ю місцевому видання KHNL чоловік розповів, що вони разом з дружиною намагалися відбитися від акули, але, на жаль, тільки йому вдалося повернутися додому.

Тепер ще одна заява DLNR розкрила докладнішу інформацію про останні моменти життя жінки. «Турист повідомив офіцерам, що коли акула попливла він все одно продовжував шукати свою дружину, висунувши голову з води і оглядаючи поверхню», — йшлося в повідомленні.

Коли акула повернулася, переляканий чоловік помітив, що у неї стирчить щось із рота — щось червоне навколо зябер акули. Водночас відпочиваючі на пляжі почали кричати, щоб турист виходив із води, бо в цьому районі їла акула. За словами очевидця, він бачив, як “велика паща акули продовжувала щось жувати в середині червоної “хмари” у воді”. Імовірно, це була тигрова акула розміром приблизно 3-3.5 метра в довжину.

Тим не менш, жінку оголосили зниклу і на її пошуки вирушили рятувальники та добровольці. Туристку шукали 40 годин. За цей час було обстежено морську територію в радіусі майже 500 км. Уточнювалося, що рятувальниками було знайдено лише набір для підводного плавання та частину купального костюма.