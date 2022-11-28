У Нью-Йорку добудувано найтонший хмарочос у світі

Добудувано найтонший хмарочос у світі. Висота новозбудованої вежі становить 435 метрів.

Дизайнери, які створили найтонший у світі хмарочос, щойно подарували шанувальникам ультрарозкішного стилю життя ранній різдвяний подарунок.

Нью-йоркська фірма Studio Sofield показала інтер’єр Steinway Tower, нещодавно побудованої вежі висотою 1500 футів з видом на Центральний парк. Оголошення знаменує завершення будівництва розкішної пам’ятки Манхеттена, яка була побудована на місці, яке колись займало історична компанія Steinway & Sons, повідомляє bTV.

91-поверховий хмарочос, також відомий як 111 West 57th Street, містить 46 повноповерхових резиденцій і пентхаусів. Фотографії, опубліковані цього місяця дизайнерами, демонструють розкішні фойє, прикрашені вапняком, мармуром, чорною сталлю та оксамитом, підлоги, вимощені димчасто-сірим масивом дуба, на стынах оригінальні твори мистецтва Пікассо та Матісса.

За словами Studio Sofield, інтер’єр Steinway Tower був розроблений, щоб відтворити велич Позолоченого віку Нью-Йорка, періоду кінця 19 століття, коли бульвари міста були вздовж величних особняків баронів-розбійників, таких як Ендрю Карнегі та Корнеліус Вандербільт. Вулиця з цими будівлями розташована в центрі міста, який став відомий як «Мільярдерський ряд», повідомляє CNN.

Інтер’єр будівлі включає 17-метровий плавальний басейн, розташований у заповненому світлом приміщенні з вікнами від підлоги до стелі, оточеному рядами пальм. Також є сучасний погляд на легендарний бар King Cole у Нью-Йорку з декоративним балконом і нестандартними фресками із золота та срібла.

Інші зручності включають приватні їдальні з кухнею шеф-кухаря, симулятор гольфу та ландшафтну терасу.

Зі співвідношенням висоти до ширини 24:1 архітектори описують Steinway Tower як «найтонший у світі хмарочос». Фасад вежі складається з блоків теракоту, матеріалу, який, змінює колір і текстуру, якщо дивитися в різному світлі та під різними кутами.

З висотою 435 метрів це також одна з найвищих будівель у Західній півкулі, трохи поступаючись двом іншим у Нью-Йорку: One World Trade Center (541 метр) і Central Park Tower (472 метри).

Надтонкі хмарочоси, також відомі як «вежі-олівці», стали характерною рисою горизонту Гонконгу в 1970-х роках. Відтоді багато великих міст, у тому числі Нью-Йорк, наслідували цей приклад.

Квартири в хмарочосі на Манхеттені, розроблені JDS Development Group і Property Markets Group, коштують від 7,75 до 66 мільйонів доларів.