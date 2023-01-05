Туристам розповіли, чому не треба говорити під час подорожі фразу: «Чи говорите ви англійською?»

Американська туристка і телеведуча Саманта Браун, яка подорожує світом понад 20 років, розповіла, чому під час туру в країни не треба говорити поширену фразу: «Чи говорите ви англійською?», а також ті, які потрібно вивчити для власної безпеки.

Уточнимо, що йдеться про країни, де англійська не є для мешканців рідною мовою, хоча й визнана міжнародною. В одному з недавніх відеороликів мандрівниці, розміщених в акаунті Instagram, вона розповіла своїм передплатникам наступне: «Одна фраза, яку ви безперечно повинні уникати при поїздках за кордон, на подив звучить так: «Чи ви говорите ви по англійськи?”. Я весь час ставила це питання і просто спостерігала, як у людини, якій я її адресувала, корчиться обличчя. Коли ви вітаєте когось (цією фразою), це може бути сприйнято або як виклик, або як приниження. У будь-якому випадку, ви, по суті, щойно обрубали будь-яке приємне спілкування, на яке сподівалися. Натомість кажіть: «Я не володію вашою мовою, але, можливо, ви говорите моєю (англійською)?». “No Hablo Español? Inglés?», «No Français, Anglais?», — такі фрази запропонувала американська туристка для подорожуючих Іспанією та Францією.

Вона також розповіла про чотири фрази, які мандрівникам слід вивчити під час поїздки за кордон. «Коли ви подорожуєте по всьому світу, ось три найважливіші фрази, які вам потрібно знати: «Здрастуйте», «будь ласка», і «дякую вам». Ці слова скажуть комусь, що я іноземка, і тоді, мабуть, він навіть зможе визначити мій акцент. По-друге, це буде сигналом того, що я добра людина. І по-третє, що я докладаю зусиль для приємного спілкування. У цьому випадку я гарантую, що люди намагатимуться щосили, щоб допомогти вам», — додала туристка, яка часто ділиться своїми порадами та рекомендаціями для відпочиваючих

Мандрівниця також уточнила, що їй знадобилися роки для розуміння одного простого факту — жителі країн, до яких вона раніше приїжджала, ніколи не очікували, що жінка скаже повну та граматично правильне речення їхньою мовою. За її словами, головне — бути чемним: «Але що ви абсолютно повинні знати, то це те, що просто треба бути чемним».

Коментатори похвалили телеведучу за поради. Один із них повідомив, що «це найкраща рекомендація», яку він чув про подорожі. Інший поділився своїм власним досвідом: «Я на власному гіркому досвіді дізнався, наскільки брутальним я бував під час подорожі, і я хотів би, щоб хтось звернув на це мою увагу раніше!»