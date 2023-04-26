Туристам повідомили, який одяг не можна одягати, щоб не застрягти в аеропорту

На проходження контролю безпеки перед польотом може витрачати чимало часу. Експерти поділилися з виданням HuffPost порадами, який одяг туристам не варто одягати, якщо вони не хочуть застрягти в аеропорту.

Колишній офіцер транспортної безпеки Джасмін Вашингтон розповіла: «Не надягайте надто вільний, надзвичайно тісний чи прикрашений блискітками одяг. Вона привертає увагу обладнання та збільшує ймовірність того, що вас обшукуватимуть. Це призведе до затримки у черзі для вас та інших людей».

Взуття також важливе, якщо пасажир хоче пройти пункт пропуску без проблем. Оскільки в більшості аеропортів тепер просять знімати взуття, Джасмін рекомендує вибирати те, що легко одягнути та зняти, а також обов’язково носити шкарпетки. «Моє улюблене взуття для подорожей – це сабо, балетки та крокси, тому що їх легко вдягнути та зняти, і вони дозволяють швидше пройти через безпеку. Носіть шкарпетки, тому що вам доведеться зняти взуття, і шкарпетки дозволять це зробити заздалегідь, що створить швидший потік у черзі», – пояснила вона.

Є й інші причини, чому слід носити шкарпетки в аеропорту. Доктор Рамі Каліс, викладач педіатрії в університеті Еморі в Атланті, розповів: «У пунктах огляду пасажирів підлога часто брудна. І там нема сонця. Я не брав зразки з цих місць, але якби ми це зробили, я впевнений, там виявилося б понад сотню різних речей».

Це твердження підтверджується дослідженням, проведеним у Фінляндії. Воно показало, що зона безпеки – найбрудніше місце в аеропорту. Це пов’язано з тим, що майже кожен пасажир має пройти через нього на шляху від входу в аеропорт до літака.

Педіатр Ебоні Вінсент також попередила, що не варто ходити босоніж у подорожах. «Ви можете підхопити грибок, не кажучи вже про мільйон бактерій та герпесів, які залишаються на килимах, усередині готельних номерів, будинків та автомобілів, становлячи небезпеку для інших людей», – зазначила вона.