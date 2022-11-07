Туриста жорстко затримали та переглянули вміст смартфона після фото у літаку

Безневинне фото, зроблене туристом у салоні літака, стало приводом для розгляду між пасажиром та співробітниками авіакомпанії. Чоловіка жорстко затримали і не випускали із салону доти, доки він не показав їм вміст свого телефону.

Джеремі Дуайєр-Ліндгрен із Сіетлу (США) подорожував з авіакомпанією American Airlines минулого тижня. Якоїсь миті він сфотографував салон літака. Однак це не сподобалося членам екіпажу.

«Честе питання: чи може член екіпажу фізично завадити мені вийти з літака, поки я не покажу їм вміст свого телефону? Вони хотіли побачити останні 3 фотографії), щоб переконатися, що я не зробив фотографію, на якій вони були», — з таким питанням він звернувся в соцмережах до інших туристів і додав, що він після приземлення вже практично вийшов з літака, коли стюардеса попросила капітана перешкодити йому спуститися далі трапом, повернути пасажира назад у салон, при цьому встигла жорстко вихопити телефон із рук пасажира.

Обурений діями співробітників авіакомпанії мандрівник пізніше розповів, що представники American Airlines зв’язалися з ним, щоб перепросити, зазначивши, що екіпажу дійсно заборонено було торкатися його телефону.

Як з’ясувалося, подібна поведінка бортпровідників трапляється досить часто. Про це розповіли туристи, які у відповідь на обурливу розповідь американця, розповіли аналогічні історії зі свого життя. «Я мав екіпаж, який наполягав, щоб я видалив фотографії, але це було під час польоту. Я просто фотографував салон і нічого більше», – повідомив один із них.

Крім того, ще 2013 року стався інцидент, який туристи згадують і сьогодні. Тоді пасажира і блогера Метью Клінта, що часто літає, вигнали з рейсу авіакомпанії United Airlines після того, як він сфотографував своє місце.

Зазначимо, що правила використання фотографій в основному діють на американських авіалініях, але це може торкнутися і українців. У бортовому журналі American Airlines, згідно The Sun, йдеться таке: «Використання невеликих камер або мобільних пристроїв для фотографування та дозволено на борту, за умови, що метою є зйомка особистих подій. Будь-яка фотозйомка або запис інших клієнтів або персоналу авіакомпанії, які створюють загрозу безпеці або безпеці або заважають виконанню обов’язків членами екіпажу, заборонені».

Росіянам рекомендується уточнювати, перш ніж робити будь-які фотографії та відео в літаку будь-якого авіаперевізника, на якому можуть бути інші пасажири або члени екіпажу, щоб не потрапити під порушення права про зображення та інші пункти, що порушують права та безпеку.