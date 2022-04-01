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США та їхні союзники в Україні: Ми не можемо дати вам гарантії безпеки

Бовтун Марія

США та їхні союзники не зможуть надати Україні тих гарантій правової безпеки, яких добивається Київ. Про це у п’ятницю повідомив телеканал CNN із посиланням на свої джерела.

За даними телебачення, США зараз перебувають у процесі пошуку альтернативних гарантій безпеки для України, щоб вона могла відмовитись від вступу до НАТО.

Раніше у Стамбулі київська делегація підтвердила необхідність забезпечення без’ядерного, позаблокового статусу України та її безпеки поза Північноатлантичним альянсом. На думку Києва, гарантії безпеки, аналогічні за змістом та формою статті 5 договору НАТО, можуть надавати постійні члени Ради безпеки ООН, а також Німеччина, Ізраїль, Італія, Канада, Польща та Туреччина.

У відповідь США заявили, що готові допомогти Україні «поставити її на краще як на полі бою, так і за столом переговорів», але Вашингтон поки не готовий говорити конкретно про можливі гарантії безпеки України.

За словами директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, Вашингтон вважає своїм головним пріоритетом «надання зброї та… збереження санкцій, які створюють витрати для Росії».

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