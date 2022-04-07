Прогнози Пентагону вселяють надію: “Україна, безумовно, може виграти війну з Росією”

У середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що, на думку США, “Україна, безумовно, може виграти війну з Росією”. – Про це говорить хід конфлікту, який ми спостерігаємо щодня, – додав він.

У вівторок голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив комітету Конгресу зі збройних сил, що війна в Україні становить загрозу миру в усьому світі і може тривати кілька років.

Міллі наголосив, що агресія Росії проти України становила «найбільшу загрозу миру та безпеці в Європі і, можливо, у всьому світі» за всю його 42-річну військову кар’єру.

Втрати Росії

Генштаб ЗСУ повідомив у середу, що «з початку вторгнення в Україну російські військові вже втратили близько 18 600 військовослужбовців, а також 684 танки, 332 артсистеми, 150 літаків та 135 вертольотів».

“З 24 лютого по 6 квітня Росія також втратила 1861 одиницю бронетехніки, 107 систем залпового вогню, 55 зенітних комплексів, 1324 автомобілі, сім плавзасобів, 76 паливних баків, 96 безпілотних літальних апаратів і чотири мобільні балістичні ракетні комплекси. повідомленні”, – сказав він. Співробітники у повідомленні, опублікованому у Facebook.