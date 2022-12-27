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Подорожувати не виходячи із дому: Американець орендував каюту на круїзному лайнері на 12 років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Подорожувати не виходячи із дому. Американець орендував каюту на 12 років

Щоб не сидіти в аеропортах в очікуванні рейсу, не проводити час у літаках, але й не відмовлятися від подорожей, американець Остін Веллс знайшов ідеальний вихід — подорож не виходячи з дому, передає ДІП з посиланням на New York Post.

Остіну Уеллсу 28 років, він працює віддалено в компанії Meta. Хлопець любить подорожувати, але ненавидить довгі перельоти та відмову від повсякденних справ. Для того, щоб отримати і те, й інше, американець орендував на 12 років каюту на круїзному лайнері, що будується, щоб постійно подорожувати світом.

Подорожувати не виходячи із дому: Американець орендував каюту на круїзному лайнері на 12 років

Чоловік заплатив 300 тисяч доларів за 12 років оренди студії площею 22 квадратні метри на океанському лайнері MV Narrative.

“Я йду від цієї моделі, що, коли ти хочеш кудись піти, тобі треба збирати сумки, летіти літаками, орендувати житло… Тепер моя квартира, спортзал, улюблені продуктові магазини і навіть лікарі подорожують світом разом зі мною”, – пояснив Веллс.

Подорожувати не виходячи із дому: Американець орендував каюту на круїзному лайнері на 12 років

На круїзному лайнері на додаток до традиційніших зручностей гості зможуть скористатися приватними кухнями, коворкінгом, фермерським ринком, а також отримати медичні послуги та цілодобове обслуговування номерів.

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