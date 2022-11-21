По всій земній кулі розмістять кораблі для запуску туристів у космос на повітряних кулях

Черговий проект для космічних туристів: цього разу польоти до ближнього космосу анонсувала компанія Space Perspective — вона оголосила про плани щодо запуску морського космодрому для своїх повітряних куль-капсул, призначених для польотів у стратосферу. Компанія придбала судно MS Voyager, яке планується переобладнати на «океанську стартову платформу» для космічного корабля Spaceship Neptune, з якого і буде запуск. Згодом, як запевняють у компанії, буде побудовано декілька таких платформ, які розмістять у різних океанах по всій земній кулі.

Плани такі: наразі судно переобладнають у стартову платформу на верфі в Луїзіані, причому морський космодром має бути готовим до кінця наступного року. Перший «океанський космодром» завдовжки 89 метрів базуватиметься у порту Канаверал у Флориді. Решту флоту космодрому компанія «планує розгорнути по всьому світу».

Спочатку Space Perspective планувала запустити космічний корабель “Нептун” з космічного узбережжя Флориди. Однак «стартовий майданчик повітряної кулі в морі створює гнучкіше середовище запуску», заявили в компанії. “Морські космодроми можуть переміщатися в райони з гарною погодою для запуску”, – запевняють вони. Також вони заявляють, що власне корабель, який мав базуватися на цій платформі, вже закінчено.

Йдеться про корабель «Нептун», який по суті є капсулою, що піднімається в стратосферу за допомогою гігантської «повітряно-космічної» кулі. Він рухається воднем і піднімається вгору з повільною швидкістю 19 кілометрів на годину. Весь політ триває близько шести годин, після чого наприкінці шляху капсула падає в океан.

Охочих вирушити в космос на повітряній кулі Space Perspective при цьому знайшла чимало, продавши понад тисячу квитків за ціною $125 000 за кожен. Випробувальні польоти намічені на наступний рік, а до 2024 року — перехід на комерційні рейки.