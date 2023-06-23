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Пара купила квартиру на круїзному лайнері і нічого не роблячи заробила 1,3 мільйона доларів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пара купила апартаменти на круїзному лайнері та заробила, нічого не роблячи, 1,3 мільйона доларів

Американська пара, яка купила шикарні апартаменти на круїзному лайнері, заявила, що вже заробила на цьому 1,3 мільйона доларів, нічого не роблячи. Корабель вирушить у своє перше плавання лише 2025 року, пише видання The Sun.

Місті Фрост та її партнер Дін Бредерсон увійшли до перших людей, які купили каюту на новому MV Narrative – мегакруїзному лайнері з 500 окремими кімнатами та апартаментами. Пара із Солт-Лейк-Сіті спочатку заплатила 3 мільйони доларів за квартиру площею 220 квадратних метрів з однією спальнею, гардеробною, двома ванними кімнатами та балконом.

Пара купила квартиру на круїзному лайнері і нічого не роблячи заробила 1,3 мільйона доларів

«Насправді ми купували каюту не як місце для сну чи перегляду телевізора, йдеться про те, щоб володіти нерухомістю саме на цьому кораблі. Сам корабель – десь між розкішною яхтою та круїзним лайнером, оскільки дизайн і те, що буде на кораблі, неймовірно. Ви купуєте ідею плавучого міста», – розповіла Місті Фрост.

Люди, які проживають на MV Narrative постійно, отримають доступ до медичного обслуговування, фермерського ринку, окремих кухонь, тренажерного залу та спа-центру, цілодобового обслуговування номерів та коворкінгу. На борту також буде 20 ресторанів та барів, басейн, школа, бібліотека, банк, кінотеатр, бар із шампанським та віскі.

Пара купила квартиру на круїзному лайнері і нічого не роблячи заробила 1,3 мільйона доларів

«Ще одна річ, яка мене неймовірно приваблювала, це те, що світ величезний. Є багато речей, які я хочу побачити та зробити. А подорожувати світом стає дуже дорого», – додала Місті.

Друзі та сім’я пари запитують, чому вони витратили стільки грошей на маленьку квартирку. Однак Місті та Дін запевняють, що їхня каюта на лайнері вже зросла у вартості і тепер оцінюється в 4,3 мільйона доларів, тобто вони навіть заробили на ній 1,3 мільйона доларів.

Круїзний лайнер MV Narrative стане домом близько 1’000 жителів, коли буде спущений на воду в 2025 році. Планується, що корабель швартуватиметься в кожному порту приблизно на 3-5 днів. Пасажири можуть розраховувати на відвідування таких популярних напрямків, як Рим, Неаполь та Венеція.

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