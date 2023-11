Озеро забарвилося у яскраво-рожевий колір на Гаваях

Озеро Кеалія на Мауї забарвилося у незвичайний фіолетово-рожевий колір. Фахівці вважають, що причиною природного явища могла бути посуха, повідомляє UPI.

Служба охорони риби та дикої природи США підтвердила, що ставок у такому стані вже більше двох тижнів.

Місцеві жителі зазначають, що нічого подібного раніше із озером не відбувалося.

What’s wrong with Hawaii’s pink lake: Scientists say they’ve found the ‘culprit’ https://t.co/zf0LikXmvB – News Bulletin 247

— Wolfgang Muehle (@dermuehle) November 10, 2023