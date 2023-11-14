Всі розділи
ГоловнаСШАОзеро забарвилося у яскраво-рожевий колір на Гаваях
СШАТуризм

Озеро забарвилося у яскраво-рожевий колір на Гаваях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Озеро забарвилося у яскраво-рожевий колір на Гаваях

Озеро Кеалія на Мауї забарвилося у незвичайний фіолетово-рожевий колір. Фахівці вважають, що причиною природного явища могла бути посуха, повідомляє UPI.

Служба охорони риби та дикої природи США підтвердила, що ставок у такому стані вже більше двох тижнів.

Місцеві жителі зазначають, що нічого подібного раніше із озером не відбувалося.

Як вважають фахівці, зміни кольору викликані діяльністю галобактерій, виявлених у водах з високою солоністю, а вміст солі у ставку Кеалія через надто високу посуху та лісові пожежі.

Вода з озера не вважається токсичною, але зразки було відправлено до Гавайського університету для подальшого тестування.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Гаваї почали стрімке оновлення після нечуваних пожеж та чекають на туристів

США
Гавайський острів Мауї після нечуваних пожеж повернув собі можливість...

Майже 90 людей загинули через пожежі на Гаваях

США
Канал NBC News інформує про трагічні наслідки лісових пожеж...

Лісова пожежа на Гаваях: туристичний рай знищено

США
Повідомляється, що на Гаваях збільшилася кількість загиблих внаслідок масштабних...

Величезна тигрова акула вчепилася в човен рибалки біля узбережжя Гавайських островів

США
На відео рибалки з камери GoPro звернуло увагу газета...

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

LifeStyle
Плануєте літню відпустку? Чому б не піти стопами своїх...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму