Нью-Йорк заволокло димом від лісових пожеж: не видно навіть хмарочосів

Через масштабні лісові пожежі, що вирують у Канаді, Нью-Йорк накрило щільною хмарою диму. Мешканцям міста рекомендовано носити маски, повідомляє The Wall Street Journal.

Мешканці мегаполісу діляться у соціальних мережах відеокадрами, на яких через дим не видно навіть хмарочосів.

Якість повітря у Нью-Йорку опустилася до небезпечного рівня. Місто зайняло друге місце в антирейтингу за якістю повітря. Перше місце посідає Делі.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав мешканців обмежити проведення часу на вулиці. Шкільні заходи на відкритому повітрі також скасовано. Людям рекомендовано не виходити без масок. Також, за даними ЗМІ, призупинено деякі авіарейси, що прямували до нью-йоркського аеропорту Ла-Гуардія, та рейси аеропорту до Нью-Джерсі.

Дим також накрив штати Середнього Заходу та північно-східну частину США, від Північної та Південної Дакоти до Массачусетсу.

New York City shrouded in smoke from Canada wildfires. pic.twitter.com/f1ibWS2Ydu

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) June 7, 2023